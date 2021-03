Respaldan hispanos feria de vacunación vs Covid 19

Por Roberto PELÁEZ

Un total de 270 hispanos obtuvieron la primera dosis de la vacuna contra la pandemia del Coronavirus en Feria efectuada en uno de los salones del Consulado de México en Las Vegas.

“Es muy importante que la comunidad hispana ratifique su confianza en la Research Education Access for Community Health (REACH, por sus siglas en inglés), afirmó Luis Aceves, y que respalden los eventos relacionados con las vacunas contra el Covid-19”, agregó.

“Los hispanos saben que por años hemos brindado servicios en la ventanilla de salud, que ésta (la salud) es lo más preciado que tiene el ser humano, acuñó, ayudamos con medicamentos, información, referimos si es necesario, pero el respaldo a las ferias de vacunación en medio de la pandemia adquiere un significado especial”, enfatizó Aceves.

Todas las personas vacunadas -más de 270- salieron con sus citas para la segunda dosis, “obtener la inmunización, explicó, no sólo es cuidar la salud ante un virus que suma ya más de 5 mil 130 fallecidos en el estado, reporta tranquilidad a la persona vacunada, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a los vecinos, a la comunidad en general”.

Las autoridades de Nevada, de la salud, personal de diferentes lugares donde se ofrecen las vacunas Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson realizan un esfuerzo loable porque el mayor número de nevadenses obtenga las inmunizaciones.

“No pude venir cuando se realizó en el Consulado la primera feria de vacunación, pero hoy vine temprano, porque sé que es muy importante, y la comunidad debe entenderlo también, ya tengo fecha para la segunda dosis, y quiero que mi hija también venga a vacunarse”, comentó Patricia González.

Luego de esperar unos minutos tras obtener la inmunización, y guardar su tarjeta con la fecha de la segunda dosis, Rufino Guardado expresó: “El Covid-19 acabó con todo, afecta la salud, la economía, la educación, entonces hay que vacunarse, cuidar la salud, y a mi no hubo que convencerme, esperé que la vacuna estuviera disponible para mi grupo de edad (65 años), hice mi línea y ya”.

Aceves destacó que muchas veces aprovechan para platicar con la gente, “las vacunas son hasta el momento la mejor esperanza frente al Coronavirus, dijo, es conveniente explicar a la comunidad sus beneficios, los posibles efectos secundarios, que es indispensable continuar con las medidas de prevención; la vacuna ayuda para que no enfermes de gravedad, contribuye a que no trasmitas el virus, es mejor tener al mayor número de personas protegidas y que la enfermedad no se propague, porque el virus puede mutar y hacerse más resistente a las vacunas, complicarlo todo”, señaló.