Responde el gobernador Sisolak a comentarios sobre su esposa

Steve Sisolak, gobernador de Nevada, denunció por intermedio de un comunicado de prensa una serie de comentarios que calificó de “viles y descaradamente racistas” realizados en contra de su esposa, durante la junta de comisionados del condado Nye que tuvo lugar recientemente.

En la mencionada reunión, la comisionada Donna Cox, se refirió al coronavirus como un virus de carácter político y criticó la última orden de utilización de tapabocas en los condados con mayores niveles de transmisión del Covid 19, entre los que se encuentra precisamente Nye.

“Pocos meses después de ganar (Steve Sisolak) se casó con su esposa; ahora, hace cuánto tiempo la conocía no tengo idea, pero ella es china. Y si sumamos dos y dos, realmente dijeron que su familia en China es dueña de una empresa que está ganando mucho dinero con este problema (...) ella está aquí en Estados Unidos promocionando y vendiendo todos estos tapabocas y equipos de emergencia y todo, que son enviados desde China”, expresó Cox en la reunión.

Según se ha podido conocer, la primera dama, Kathy Sisolak, nació en la ciudad de Ely, del condado White Pine, se graduó de la Universidad de Nevada Las Vegas y sirvió como gerente de presupuesto del condado Clark previo a conocer a su esposo y actual gobernador, el demócrata Steve Sisolak.

“Estoy furioso, y no puede ser menos, después de escuchar comentarios viles y descaradamente racistas hechos contra mi esposa, una nevadense que ha dedicado su vida a hacer de nuestro estado un lugar mejor. No hay lugar para este tipo de discurso de odio de nadie, especialmente no de un funcionario electo”, dijo el gobernador Sisolak.

“Kathy y yo, junto con muchos otros, hemos trabajado duro para luchar contra el racismo antiasiático provocado por la desinformación sobre COVID-19, pero comentarios como estos solo nos llevan hacia atrás, no aportan”, afirmó categórico.