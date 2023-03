Rosita Morales-Peralta se distingue por su marcado apego a las raíces

Por Roberto PELÁEZ

Por mucho tiempo los nicaragüenses asentados en el valle afrontaron la necesidad de disponer de consulados móviles que vinieran a la ciudad ‘que no duerme’ con el propósito de realizar diferentes trámites.

Gestionar que se materializara aquella aspiración correspondió a Rosita Morales-Peralta, acción reconocida por el embajador del pequeño país centroamericano en los Estados Unidos (Francisco Campbell), y por varios cónsules generales que se personaron en Las Vegas.

“Soy una apasionada defensora de mis raíces y de la comunidad, por eso en aquel momento, hace ya algunos años, hice todo lo posible porque mis connacionales pudieran contar con (no uno) sino varios consulados móviles, que fueron de mucha utilidad, le ahorraron a nuestra gente tiempo y dinero, además de obtener información de primera mano”, resalta.

La historia de Nicaragua, las tradiciones y raíces, los bailes, danzas y platos típicos, tuvieron -y tienen- a una defensora a ultranza en la persona de la entrevistada.

“Escribir el libro ‘A taste of Nicaragua’ sobre recetas de cocina fue en extremo difícil, primero vine muy jovencita a este hermoso y gran país, después no contar con literatura sobre el tema, fueron aspectos que conspiraron de alguna manera, sin embargo aunque demoró, no me di por vencida, y pronto debe salir una segunda edición más amplia, actualizada... eso me llena de orgullo”, apunta.

“Nunca me pasó por la mente que un día me iban a invitar al Primer Encuentro de Escritores Hispanos de Las Vegas, subraya, fue emocionante, y lo agradezco, estar allí precisamente por mi libro de cocina fue un premio al trabajo y la dedicación”.

Platica de las raíces, las costumbres de su país, la historia, y expresa: “hay muchas cosas que no pueden olvidarse, debemos atender a las nuevas generaciones, a niños y adolescentes para que mantengan vivas las tradiciones, conozcan a las figuras que nos distinguen.

“Hace poco, prosigue, se cumplió un año más de la entronización de Evelio Arias Mendoza en el Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, él estuvo frente al micrófono por 50 años, narró torneos de beisbol, softbol, ciclismo, boxeo... hay que platicarles de esas figuras a los más jóvenes, fue un locutor que se ganó la admiración del afamado Buck Canel, entonces no podemos olvidarlo”, reitera.

“Si bien se trabaja para dar a conocer, promover nuestras danzas, la música, recordamos al poeta Rubén Darío, también hay que platicar de la científica y médico Concepción Palacios, quien fue una eminente cirujana; la defensora de los derechos humanos Bianca Jagger; la escritora Gioconda Belli, quien es una de las más leída de América y Europa... tenemos que mencionar a las maestras Josefa Toledo y Ofelia Morales, prominentes”, enfatiza.

Se puede estar horas platicando con Morales-Peralta sobre Nicaragua y el trabajo para sus connacionales. Gracias.