Sam Ryan Heidari: “Me gusta la transparencia con el cliente”

Por Roberto PELÁEZ

El hombre que tengo delante semeja un boxeador, pero con traje, de esos que siempre van al frente, por ello no sorprende al afirmar: “soy de los que prefiero ser transparente con mis clientes, trato de conseguir para ellos el mayor beneficio”.

Sam Ryan Heidari sabe perfectamente lo que siente un emigrante, el obstáculo o adversidad que encara quien viene de otro país en busca de una vida mejor. “Sé lo que es ser un inmigrante, lo viví en carne propia”, expresa con el rostro serio.

Emigra a los Estados Unidos a mediados del 2007, procedente de Irán, con un título de ingeniero obtenido en aquel país; llega a la ciudad de Los Ángeles deseoso de conocer las reglas y leyes que rigen esta nación, por lo que estudia para asistente legal a la vez que toma lecciones dirigidas a mejorar su inglés.

Inquieto, con ansias de aprender, viene a la ‘ciudad que no duerme’ en el 2010 y matricula en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nevada Las Vegas, se gradúa en el 2013.

“Termino la carrera en dos años y medio, en un curso acelerado en extremo exigente, tomo hasta cinco clases en el verano... otras personas necesitan entre tres y cuatro años para graduarse”, resalta.

Trasciende en la plática que en el último semestre se vincula a la Corte de Distrito, Departamento 29, como abogado de la familia.

“No me gusta ejercer como defensor de alguien que ha cometido un delito, considero que la persona de mal proceder debe pagar ante la ley, explica, por otro lado me apasionan los litigios, me gusta eso, ‘pelear’ de principio a fin, con todas las fuerzas posibles por los derechos de mis clientes; en la compañía ‘Abogados con experiencia’, decimos con sobrada razón: si no ganamos, no cobramos... es así de sencillo, vamos a demandar, a exigir la mejor compensación”, sostiene.

Involucrado en casos relacionados con accidentes de auto, de moto, bicicletas y camiones, destaca: “el 75 por ciento de mis clientes son hispanos, me gusta ayudarlos, decirles desde el primer día que todos tenemos derechos.

“Usted tuvo un accidente de tránsito y no tiene licencia de conducción TIENE DERECHO; no cuenta con seguro de auto TIENE DERECHO, no cuenta con documentos sobre su estatus migratorio TIENE DERECHO... y yo voy a cerrar filas junto a usted, vamos a ‘pelear’ hasta el final por esos derechos, porque reciba los beneficios que merece”, enfatiza.

“Si usted tiene un accidente y acude a nosotros, toca en nuestra puerta, nosotros nos hacemos cargo, advierte de manera categórica, conformamos un bufete de abogado a su servicio, el caso que ponga en nuestras manos lo vamos a llevar hasta el final, vamos a defenderlo, a representarlo de todas todas, con profesionalismo, respeto, amabilidad.

“Argumentaremos en pos de una justa compensación, añade, para que reciba los beneficios que merece, queremos que al final esté convencido de que nuestro equipo hizo todo por usted, es nuestra aspiración y trabajamos en base a ello, sienta que estuvo bien representado, deposite en nosotros su confianza, de eso se trata”, comenta.

A una pregunta sobre el tratamiento médico de la persona implicada en el accidente, las sesiones de terapia, comenta: “es mejor que lleven todo hasta el final porque eso puede resultar una evidencia, es importante seguir las indicaciones del médico”.

Tal señalamiento se contrapone a las decisiones de tantas personas que se ven afectadas por un accidente y no terminan las sesiones de terapia, optan por llevarse por rumores de quienes literalmente no saben, entonces prefieren ponerle fin al tratamiento.

De hablar rápido, Ryan Heidari denota al profesional, al profundo conocedor, a la persona en quien se puede confiar, entonces, si tiene un accidente no dude en llamar al teléfono (702) 999-0000.