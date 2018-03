Se manifestaron partidarios de la Pregunta 1 en el Downtown

Por Francisco ALEJANDRE

La escalinata del Clark County Regional Justice Center, sirvió de escenario para que muchos partidarios de la Pregunta 1, “The Background Check Initiative”, se manifestaran el pasado viernes 23 de febrero antes de escuchar sobre la audiencia programada sobre Zusi vs. Sandoval, en un momento en que la nación se encuentra dividida sobre el controversial tema del derecho a portar armas.

Frente al Centro Regional de Justicia del Condado de Clark, antiguos miembros de la Junta de Nevada para Verificaciones de Antecedentes, Madres de Familia Demandan Acción, Supervivientes del tiroteo del 1 de octubre en el Root 91 Harvest Country Music Festival y otros simpatizantes se reunieron para exigir al gobernador Brian Sandoval y al fiscal general, Adam Laxalt, que implementen la Pregunta 1, la cual se refiere a verificaciones de antecedentes no penales sobre la venta de armas.

La Pregunta 1, es una iniciativa electoral que requiere verificaciones de antecedentes de todas las ventas de armas, y fue aprobada por los votantes de Nevada en 2016.

La medida no se ha implementado -desde su aprobación hace más de un año- y el 12 de octubre, se presentó una demanda, Zusi v. Sandoval en el Tribunal de Distrito de Nevada. El juez Joe Hardy Jr., programó una audiencia pública para el pasado viernes 23 de febrero.

Entre los oradores de la tarde destacaron el ex Sheriff del Condado de Clark, Bill Young, Elizabeth Becker, Líder del Capítulo para Nevada MOMs Demand Action, Elaine Sánchez, ex miembro de la Junta de Nevada para la Junta Asesora de Antecedentes, Brian Brannman, Ejecutivo de Atención Médica, quien es además un Contraalmirante retirado en la Marina de los Estados Unidos y ex miembro de los Nevadans para la Coalición Médica de Verificación de Antecedentes y la asambleísta Sandra Jauregui (AD-41), quien estuvo en el concierto y festival de música country, por lo que se considera una sobreviviente de la horrible masacre que enlutó decenas de hogares en todo el país. Cerró la lista de oradores Annette Scott, Directora de Defensa en S.A.F.E House con sede en Henderson.

Las personas, en general, opinaron que el gobernador debe implementar la inciativa lo antes posible para evitar masacres como la que vivimos en esta ciudad.

Para más información consulte la dirección electrónica: www.SafeNevada.org.