Se vistió de rojo Las Vegas para celebrar el Día Mundial contra el SIDA

Por Karina MUÑIZ

El pasado primero de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la lucha contra el SIDA, esto para crear una formar de expresar la solidaridad a 78 millones de personas que han contraído la infección por el VIH y a los 35 millones que han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde que aparecieron los primeros casos.

El mundo se ha comprometido a acabar con la epidemia de SIDA para el año 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y diferentes países se suman a los objetivos de acción acelerada: más de 18 de millones de personas siguen un tratamiento contra el VIH, y muchas naciones están en vías de eliminar casi por completo la transmisión materno-infantil del VIH.

Es por eso que la organización local AFAN o (Aid for Aids Nevada) realizó eventos alrededor de la ciudad para conmemorar este día.

AFAN es una organización sin fines de lucro para ayudar a las personas afectadas por el VIH que brinda apoyo y defensa para adultos y niños que viven con el VIH / SIDA y están afectados por el VIH / SIDA en el sur de Nevada. AFAN trabaja para reducir la infección del VIH a través de la educación preventiva para eliminar el miedo, los prejuicios y el estigma asociado

Para comenzar los eventos de recordación el viernes primero de diciembre el City Hall de Las Vegas recibió a la organización AFAN a funcionarios municipales, dignatarios estatales y el director ejecutivo de AFAN, Antíoco Carrillo, y transformaron el Ayuntamiento de Las Vegas en rojo para reconocer los grandes avances en materia de prevención, concienciar sobre el VIH / SIDA y apoyar a quienes viven con esta enfermedad. También se anunció que los casinos de Las Vegas mostrarían su apoyo iluminando sus marquesinas con el color rojo.

La organización AFAN ha ayudado a más de mil 200 adultos y niños en el sur de Nevada con HIV ofreciéndoles programas de apoyo, de comidas y otros programas de concientización.

Como parte de la celebración varios casinos del Boulevard de Las Vegas cambiaron sus marquesinas a color rojo. Casinos como: Caesars Palace, Downtown Summerlin, Fashion Show, Flamingo Las Vega, Fremont Street Experience, Hard Rock Hotel & Casino, Harrah’s Las Vegas, Keep Memory Alive Event Center, Las Vegas City Hall, MEET Las Vegas, Miracle Mile Shops, M Resort & Casino, Paris Las Vegas Hotel & Casino, Planet Hollywood Las Vegas, Rio All-Suite Hotel and Casino, Silver Sevens Hotel & Casino, SLS Las Vegas, Stratosphere Casino, Hotel, & Tower, The Cosmopolitan of Las Vegas, The Cromwell, The Forum Shops at Caesars, The LINQ Hotel & Casino, The LINQ Promenade and High Roller Observation Wheel, The Palazzo, The Plaza Hotel & Casino, The Venetian, Westgate Las Vegas Resort & Casino, Wynn Las Vegas.

También se realizó una campaña destinada a recolectar fondos para que AFAN pueda seguir ofreciendo los servicios de ayuda quienes más lo necesitan.