Semana Binacional de Salud... un excelente evento comunitario

Por Roberto PELÁEZ

Más de una veintena de stands, múltiples servicios de salud y mucha gente, fueron la nota prominente en la inaguración de la Semana Binacional de Salud, que tuvo verificativo en el Chuck Minker Sports Complex, junto al denominado carnaval familiar.

Con la presencia de la concejal Olivia Díaz y de Julián Escutia, cónsul general de México en Las Vegas, el esperado evento tuvo lugar el sábado primero. Si alguien consideró que no iba a acudir mucha gente, sencillamente se equivocó.

Entre los stands sobresalieron los de Chispa (protección del medio ambiente), RTC, Fuente de Vida (salud mental), Intermountain, Liberty Dental Plan, Molina Health Care, Touro University, United Health Care, Kopolow & Girisgen, Dignity Health St. Rose Dominican, REACH, Consulado de México en Las Vegas, All of us Programa Científico, Park Recreation, SNHD, Humana, Department of Family Service, Voluntarios de la Policía, UNLV School of Public Health, PLV Promotora de salud, Anthem Medicare y Silver Summit Health Plan... ¡y todos los servicios gratis!

“Que bueno ver a tantos padres con sus hijos menores, aprovechando los recursos y servicios de salud, hicimos buen trabajo de promoción del evento y aquí vemos los resultados”, advirtió Luis Aceves, de REACH Ventanilla de salud en la sede del Consulado de México en Las Vegas.

“Como organizadores nos alegra ver a tantas personas acceder a servicios de salud, la gente pregunta por las vacunas, los exámenes generales, se nota un cambio, aumenta el número de personas que gana conciencia sobre los problemas de salud, se informa, respalda estas actividades, y en esta oportunidad desde temprano llegó mucha gente”, apuntó Rebeca Aceves, también de REACH, quien agregó: “se nota que hay más confianza entre la gente, y agradecemos este respaldo, la asistencia masiva, es la respuesta que esperamos siempre”.

Pedro Ramos, empleado de un supermercado de alimentos (Marketon), comentó para este semanario:

“Aproveché porque es sábado y descanso, traje a mi hijo, queremos acceder a las vacunas y si nos da alguna reacción pues mañana es domingo... todo bien organizado, y desde que llegas hay personas para registrarte, informarte si deseas un servicio determinado’, destacó.

Por todo el tabloncillo del Chuck Minker Sports Complex anduvo McGruff, la mascota que llama a tener más conciencia y responsabilidad al conducir, algo en extremo necesario porque es considerable el número de accidentes de tránsito en lo que va del presente año. Muchas personas aprovecharon para tomarse fotos con la simpática mascota, quien no se hizo de rogar.

Las representantes de la organización comunitaria PLV (Promotoras Las Vegas) coincidieron al precisar: “Ha sido un año de intenso trabajo, de múltiples eventos, diferentes campañas en favor de las vacunas, protección ante las altas temperaturas para evitar deshidratación y enfermedades de la piel, verano sin soda, además de apoyar actividades como las del Centro Cristiano El Shaddai, todo en favor de la comunidad.

“Esta Semana Binacional de Salud promete, mire cuántas personas, el elevado número de servicios, información, recursos, casos referidos, y es sólo la inauguración, entonces es lógico considerar que a los próximos eventos deben acudir más personas, acceder a las vacunas, a exámenes”, sostuvieron.

Precisaron además que “comenzó el verano, aparecen enfermedades, alergias, y lo mejor es estar informado, evitar la gripa, resfriados que son tan molestos y que de manera tan fácil se pueden complicar, más aun entre los menores y las personas de la llamada tercera edad”, dijeron.

Los organizadores aprovecharon la oportunidad para agradecer a sus aliados (muchos stands), el apoyo de la Ciudad de Las Vegas, del Condado Clark y el Consulado General de México, y no pasaron por alto el centenar de personas que acudió a la inauguración.