Semana con temperaturas por encima de tres dígitos

Por Nuestros SERVICIOS

Un vistazo a pronósticos y termómetros permite afirmar que los próximos días serán en extremo calurosos, por lo que resulta impostergable adoptar medidas para evitar un golpe de calor.

Este viernes 31 los termómetros alcanzarán los 103 grados, el sábado primero (102), el domingo dos (100), el lunes tres (101), el martes cuatro (103), miércoles cinco (106), y por si fuera poco, el jueves seis las temperaturas llegarán a 108. ¡No se descuide!

Entre los síntomas de un golpe de calor se pueden señalar: sensación de calor sofocante, sed intensa y boca reseca, sudoración en exceso, calambres, piel pálida, agotamiento o cansancio, mareo, desmayo...

El golpe de calor puede tornarse en algo grave si se presentan piel roja, caliente y seca, dolor de cabeza, vértigos, mareos, desorientación, alta temperatura corporal (40 o más), convulsiones. Corresponde entonces llamar servicios de emergencia. NO DEBEN administrarse medicamentos antifebriles, ni friccionar la piel con alcohol.

Los niños menores de cinco años corren mayor riesgo, al igual que los pequeños que padecen enfermedades crónicas.

Es imprescindible estar bien hidratados, permanecer a la sombra el mayor tiempo posible, tomar jugos naturales, no ingerir comidas pesadas, si es posible no realizar actividades al aire libre, reducir las actividades físicas (detener con frecuencia los partidos para que jugadores y entrenadores se hidraten), usar ropa holgada, estar preferiblemente en lugares ventilados, no ingerir bebidas alcohólicas, sentarse si se siente sensación de mareo.

Junio comienza muy caluroso, restan meses del verano, sobre todo julio y agosto. Esté atento.