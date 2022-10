Senadora Catherine Cortez Masto y Dreamers se reunieron para proteger DACA

Esta semana la senadora Catherine Cortez Masto se reunió con Dreamers en Las Vegas para discutir la decisión del Tribunal del Quinto Circuito que amenaza al programa de DACA, que protege a 11 mil 500 Dreamers en todo Nevada. Tras el reciente fallo del tribunal, Cortez Masto inmediatamente se pronunció para condenar la decisión y los jueces conservadores se propusieron anular las importantes protecciones que brinda DACA.

“Gracias a DACA, mi sueño de ir a la facultad de derecho se convirtió en una posibilidad real”, señaló Iris Vargas, estudiante de la Universidad de Nevada, Las Vegas. “Pero ahora, el reciente fallo judicial ha amenazado esa posibilidad. Me da miedo despertar una mañana y darme cuenta de que todo por lo que he luchado para alcanzar mis sueños puede no hacerse realidad. Sé que la senadora Cortez Masto continuará la lucha para que Dreamers como yo triunfen”.

El candidato republicano de la extrema derecha, Adam Laxalt adoptó medidas agresivas como fiscal general para bloquear las protecciones de los Dreamers, trabajando para deportarlos al obstruir la expansión del programa. Pero la cruzada anti-Dreamer de Laxalt provocó una reprimenda pública del gobernador republicano de Nevada, Brian Sandoval. Durante su campaña, Laxalt ha publicado anuncios de radio y televisión que destacan su lucha para bloquear las protecciones de los Dreamers.

Cortez Masto ha luchado constantemente en el Senado por una reforma migratoria integral que equilibre la fuerte seguridad fronteriza con un camino hacia la ciudadanía para Dreamers, beneficiarios de TPS y trabajadores esenciales.



“Los Dreamers crecieron aquí, trabajan aquí y construyeron sus vidas aquí. Son una parte vital de nuestra comunidad y sus voces pertenecen a la mesa en Washington y en casa en Nevada”, afirmó la senadora Cortez Masto. “Hay muchas personas que están jugando a la política con sus vidas y ahora es el momento de que los denunciemos. Es frustrante. Lo veo, pero no estoy lista para rendirme en esta lucha para asegurarme de que nuestros Dreamers tengan todas las oportunidades para crecer y tener éxito en este país”, resaltó.

