Ser pobres no impide elevarse a lo más alto: Judith Marty

Por Roberto PELÁEZ

Hombres recogerá quien siembre escuela: José Martí

Nacer pobre, venir al mundo en una familia de escasos recursos no quiere decir que no podamos llegar a lo más alto, afirmó de manera categórica Judith Marty, quien funge como directora de Mater Academy INC, durante la actividad en que fue inagurada de manera oficial el lunes 11 la escuela Mater Academy Bonanza, localizada en el 4760 al este de la Bonanza, en la ciudad de Las Vegas.

En una jornada llena de alegría y optimismo, que estudiantes y maestros tardarán en olvidar, se procedió al corte del listón ante el aplauso de centenares de personas de diferentes edades.

El mencionado centro escolar abrió sus puertas el pasado septiembre, atiende a 788 estudiantes (la mayoría de ellos hispanos), desde pre kinder hasta sexto grado, abarca un área de 55 mil pies y dispone de salones de clases, gimnasio y salas multipropósitos; la construcción fue posible gracias a Turner-Agassi Charter School Facilities Fund.

Agassi, quien dicho sea de paso llenó una época del tenis a nivel mundial al imponerse en ocho grand slam, estuvo junto a Bobby Turner, el concejal Bob Coffin, el senador estatal Mo Denis, además de representantes de la senadora Catherine Cortés Masto y la congresista Dina Titus.

La comitiva recorrió varios salones de clases y el ex tenista mostró su carisma en las pláticas con los niños, les preguntó qué deseaban estudiar, e incluso conversaron sobre deportes, él manifestó que de pequeño también le gustaba el futbol (soccer) pero luego el tenis acaparó gran parte de su tiempo, y no fue por gusto al convertirse en una estrella que lideró el tenis mundial durante más de 100 semanas y fue campeón olímpico en Atlanta 1996.

Tras el recorrido que encabezó Amy Gronna, principal de la escuela, en calidad de anfitriona, tuvo lugar la actividad principal, con la participación como oradores de Marty, la estudiante Giselle-Blandon-Núñez, Bob Coffin, Bobby Turner, y por supuesto Agassi.

El ex tenista resaltó que nunca pudo asistir a una escuela nueva con las condiciones de Mater Academy Bonanza, pues en determinado momento, al comprobar su talento su padre le exigió dedicarse a la práctica del tenis, por eso, dijo, mi compromiso con la educación, con las presentes y futuras generaciones, subrayó ante el aplauso de todos.

Turner, por su parte, dejó trascender la alegría que lo embargaba al ver convertido el sueño en una hermosa realidad, como esta queremos extendernos hasta pasar de 40, indicó.

Coffin destacó lo que significa una escuela con esas características para el barrio, la comunidad, y adelantó que en un futuro próximo se levantará un parque en área aledaña al centro escolar. El coro de la escuela dio muestra de su talento al interpretar ‘You’ ve Got a Friend in Me’.

Hoy sin dudas es un día especial, sostuvo Marty, de origen cubano, quien informó que las escuelas de este tipo iniciaron allá por los años noventa, con menos de 100 alumnos, y hoy la cifra pasa de 17 mil; el objetivo fundamental es educar a los niños de bajos recursos de manera que puedan asistir a las mejores universidades del país, por eso hacemos hincapié en la preparación de los principales y maestros, los dotamos de las herramientas necesarias, de manera que los niños de sexto grado puedan recibir clases avanzadas.

Gronna tuvo palabras de agradecimiento para sus padres, Bobby Turner y Andre Agassi, el concejal Coffin, para maestros y estudiantes... a todos, sin excepción, apuntó, les doy las gracias, concluyó.