Servicio fúnebre de Harry Reid... “Él estaba seguro que lo apoyaría”: Biden

Por Roberto PELÁEZ

Demuestra ser un líder quien es capaz de percatarse de un problema antes que se convierta en crisis.

“Nos hicimos, sin dudas, amigos genuinos”, resaltó el presidente Joe Biden en los servicios fúnebres del ex senador Harry Reid, que tuvieron lugar el pasado sábado 8, y agregó: “El niño irlandés-católico de Scranton, Pensilvania, y el pequeño de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de Searchlight, Nevada… Harry fue - es- como aquellos chicos con los que crecí en Scranton. Él siempre te respaldaría, y estaba convencido de que yo lo apoyaría”.

Antes del mandatario, hicieron uso de la palabra los hijos de Reid, quienes centraron sus intervenciones en el cariño, la prioridad que siempre les prodigó el conocido ex senador, quien por años estuvo involucrado en las decisiones más relevantes del país.

“Incuestionablemente fue su amor y afecto por Landra -la esposa- lo que definió su vida, coincidieron varios oradores. Rory Reid aseveró: “Ella era el centro de su universo”. Como se sabe, el ex senador falleció el martes 28 de diciembre tras batallar años contra el cáncer de páncreas.

La esposa de Reid durante más de 60 años, Landra Reid, fue escoltada por el Presidente Biden a su asiento, ubicado frente al ataúd cubierto con la bandera de los Estados Unidos.

El servicio en honor de Reid tuvo lugar en el Smith Center, y reunió a familiares, amigos, compañeros de trabajo, además de personalidades como la vice presidenta Kamala Harris; el ex mandatario Barack Obama; la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; el Líder de la Mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el gobernador de Nevada Steve Sisolak.

Los hijos del ex senador (Key, Josh, Leif, Rory y Lana Reid) rindieron homenaje a su padre antes de ceder la palabra a Biden y otras figuras relevantes, algunas de las cuales hicieron referencia a anécdotas y pasajes de la vida de un hombre que salió de la pobreza hasta ‘pasear’ su personalidad de cuerpo entero por los pasillos del Congreso estadounidense, defender a Nevada y hacer avanzar leyes en favor de los más necesitados.

“Él prefería las conversaciones cortas y sustanciales, era enemigo de los elogios”, afirmó Obama, “sin embargo hoy Harry tendrá que aguantarlo todo, sencillamente porque pocas personas han hecho más por este estado, este país, que este hombre motivado, brillante, a veces irritable, pero igualmente bueno de Searchlight”, aseguró.

Durante su intervención Obama dio crédito a Reid por iniciar la introducción de la denominada ‘Acta de Cuidado de Salud Asequible’ como ley federal, no para su propio historial, destacó, sino precisamente para brindar atención médica a quienes no la tienen.

Pelosi, por su parte, dejó sentado que Reid “era un titán imponente del servicio público, él defendió la aprobación de la Ley de Salud Asequible, y ayudó a muchas familias con la Ley de Recuperación y Reinversión de este país”, afirmó.

Carole King, ganadora del Premio Grammy, interpretó el número ‘In the Name of Love’, y Brandon Flowers, cantante principal de la agrupación The Killers, dirigió a los presentes para ofrecer la canción de Nevada, “Home Means Nevada”.

Algunos de los invitados al evento en el Smith Center comentaron para los lectores de El Mundo: “Harry Reid, cayera bien o mal, fue un hombre que hizo su trabajo sin olvidar nunca el lugar de donde salió, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de Nevada, perteneció al Senado por muchos años, y varias leyes vigentes en el país tuvieron en él a un impulsor incansable”.

Para muchos el ex senador se ganó, por derecho propio, la reputación de ser un luchador sin descanso para proteger a su estado natal, y también a los estadounidenses; fue un hábil negociador, que se ganó amigos y enemigos, pero sobre todo el respeto de republicanos y demócratas.

Defendió también a los inmigrantes y a los hispanos, además de resultar el abanderado del DREAM Act., que favorece a jóvenes inmigrantes.