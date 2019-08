Si del relevante tema de la educación se trata...

Por Roberto PELÁEZ

La dominicana Hergit ‘Coco’ Llenas tiene más de 25 años en los Estados Unidos, 18 de ellos en Las Vegas, y es una apasionada defensora de la educación. Se desempeña como directora de Participación Hispana para la American Federation for Children, y tiene, asegura, muchas preocupaciones.

Desde que vivo en Nevada -tal vez desde antes-, el estado no ha podido ir más allá de los lugares 48 y 49 en educación a instancia nacional... otros estados muestran mejor trabajo y resultados, aquí urge cambiar lo que por años no ha dado los dividendos que esperamos los padres, los maestros, los directivos, los estudiantes, la comunidad.

La educación es un aspecto al que se DEBE prestar atención prioritaria, por todo lo que se desprende de él, sin embargo los resultados en Nevada dicen a las claras que algo no funciona bien, significa.

Cuál puede ser el futuro del estado, se pregunta, si no avanzamos en educación, si no contamos con personal calificado, preparado, capaz de enfrentar los requerimientos de los años que se avecinan, se ser competitivo, estar a la altura de las exigencias.

Cuántos se gradúan de la preparatoria (comparado con las matrículas), agrega, cuántos van y terminan la universidad, obtienen una maestría... es para preocuparse y ocuparse. A ello se une que muchos empleadores ni siquiera exigen un diploma a su futuro trabajador, no hay motivación, advierte.

Hay escuelas con pocas condiciones, salones con una cifra de alumnos superior a las que puede atender de manera correcta un maestro, por otro lado docentes y asistentes mal pagados, insisto, hay escasa o nula motivación, todo ello conlleva -lo estamos viviendo- a una educación deficiente, que no puede ir más allá de un lugar a la zaga a nivel nacional.

¿Qué sucede si la escuela a la que asiste un pequeño, por la cercanía de su casa, no es la ideal para él? La educación no puede estar atada a un código postal. ¿Qué ocurre, continúa, con los estudiantes cuyos padres no saben navegar en el sistema educativo? Se pregunta.

Hay opciones para los hijos de padres con dinero, pero... y los hijos de personas de escasos recursos...

Déficit de maestros, niños que padecen abuso escolar, salones llenos, es la realidad a la que nos enfrentamos a diario, y a principios de este año la Legislatura de Nevada eliminó el aumento anual automático en la cantidad de créditos fiscales disponibles para los donantes de la Beca La Oportunidad, algo con lo que muchas personas no están de acuerdo, expresa.

Un alumno vinculado a la Beca La Oportunidad debe reinsertarse en la educación pública, con los consecuentes trastornos, concluye.