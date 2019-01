Si tiene un accidente de tránsito, la abogada Gina Corena la mejor opción

Por Roberto PELÁEZ

La noche del accidente e incluso la mañana siguiente reportaron a Rafael aparte de los dolores en el cuerpo muchas preguntas: a quién dirigirse, cuáles eran sus derechos, cómo ir al trabajo, cuándo el seguro me va a pagar, decidirán arreglar el carro...

“La tardanza, explica, fue que me refirieran a la abogada Gina Corena, ella y su equipo me trataron como familia, se acabaron mis preocupaciones”, recuerda.

“En Colombia, cuenta la abogada, desde muy pequeña adquiero el hábito de leer, devorar libros y debatir son de las cosas que más me gustan”, dice; hija de un matrimonio de médicos, y con dos hermanos (uno de cada sexo), desde hace 20 años Corena reside en los Estados Unidos, los últimos 11 en Las Vegas.

“Estudio Ciencia y Arte en la Universidad de Loyola, en Nueva Orleans, entre el 2000 y el 2004, al finalizar obtengo una beca para estudiar derecho en la Thomas M. Cooley Law School, en Michigan, donde me gradúo en el 2007”, expresa la joven.

“Me apasiona mi profesión, dice, considero que Estados Unidos cuenta con un buen sistema de justicia, con leyes bien argumentadas, sin embargo me percato que el número de representantes legales hispanos no es tan significativo, o sea, hacen falta más hispanos que estudien leyes.

“Es muy importante que el abogado y la persona afectada puedan entenderse en un idioma que les reporte confianza, afirma Corena, y en ese sentido tanto mis asistentes legales como yo somos una excelente opción para la comunidad hispana, específicamente para personas que no hablan inglés y se ven involucradas en un accidente de tránsito que es en lo que nos hemos especializado.

“Aparte del conocimiento de las leyes y del sistema de justicia de este país, abunda, cuando una persona llega a nuestras oficinas con su problema, en busca de alguien que lo ayude, lo asesore, lo represente, su primera entrevista es conmigo y le doy seguimiento al caso hasta el final, aunque tal vez por cúmulo de trabajo o las características del caso puedo pasarlo a uno de mis asistentes... siempre brindamos una atención personalizada

“Es bueno dejar sentado que aunque alguno de los asistentes siga un caso, todos los analizamos como equipo, hacemos un análisis colectivo; atiendo de cinco a siete clientes diarios y el 90 por ciento de los mismos es hispano; reitero, nuestra práctica está enfocada en los clientes hispanos, y vienen por diferentes motivos, no se sienten bien representados, tienen muchas interrogantes, pasan los días y no le arreglan el carro o no le pagan..., entre muchos otros motivos”, destaca.

Trasciende en la plática que la primera entrevista es gratis, “lo mismo que la evaluación del caso, mis asistentes pueden visitar al afectado en su casa, en el hospital, interesarse, todo ello sin compromiso.

“Es muy importante que la comunidad sepa, la persona involucrada en un accidente conozca, que si busca atención personalizada, seguimiento todo el tiempo de su caso, un análisis en equipo, pues esta es la oficina a la que debe dirigirse... en casi dos años no hemos perdido un solo caso, excedemos las expectativas y no por gusto las redes sociales nos han otorgado cinco estrellas, al conjugar la atención al cliente y los resultados, la satisfacción del que viene a nosotros en busca de ayuda, todo ello además de los diferentes premios de carácter nacional que hemos obtenido”, afirma categórica.

La abogada Gina Corena reconoce que en gran medida los problemas que enfrentan los hispanos se debe a la desinformación, “quizás en otros asuntos no podemos ayudar, pero tratándose de accidentes de tránsito, mi sugerencia es que se acerquen en busca de información, de las personas especializadas que pueden ayudarlo a obtener de inmediato un vehículo rentado hasta que se resuelva el problema, lograr la atención debida por su seguro, el pago correspondiente...

“Estamos en el 300 al sur de la calle 4ta. Suite 1250. Las Vegas, Nevada 89101, arriba del edificio de banco de América. Nuestro teléfono (702) 680-1111”, concluye.