Silvana Loli: “Es un honor cerrar filas con los hispanos”

Por Roberto PELÁEZ

“Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de Los Andes”.

José Martí

La joven peruana Silvana Loli, quien lidera la Cámara de Comercio de su país en el valle, se muestra satisfecha, y no es para menos, el martes 17 de septiembre fue invitada a la ceremonia en que el comisionado William McCurdy II encendió las luces del letrero Welcome to Fabulous Las Vegas.

“Para mí resultó un honor, algo emocionante, ver encendidas las luces por el Mes de la Herencia Hispana y la independencia de varios países; aunque Perú conmemora su liberación el 28 de julio, sentimos como nuestra las Fiestas Patrias de México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Chile”, aseveró Loli.

“Poder estar junto al comisionado, las cónsules de México y El Salvador, líderes comunitarios, manifestó, fue un momento especial, ver que se reconociera el trabajo de diferentes grupos (se entregaron Proclamas), es también motivo de orgullo, es para presumir, aunque no estamos satisfechos y sabemos que todos juntos podemos hacer más por la ciudad, su gente, los visitantes”, dejó sentado.

La Asociación Peruana -con la entusiasta Jelca Feria al frente- también muestra un trabajo meritorio, sostenido, de manera que la organización y la Cámara (encabezada por Silvana), tienen motivos para celebrar en este Mes que se extiende hasta el 15 de octubre, pues ha sido un año de sobresalientes resultados, a lo que se une la visita de uno de los suyos: Arturo Amaya, a la Casa Blanca, en justo reconocimiento al trabajo realizado.

Ante la invitación de la chilena Carolina Ávila, Silvana no lo pensó dos veces para acceder a tomarse foto a pocos metros del famoso cartel que identifica a la bien llamada ‘ciudad de las luces’.

“Se platica mucho de la labor de los chilenos, que pronto van a conmemorar su independencia (29 de este mes), ellos son un ejemplo a imitar, como los salvadoreños, los hidalguenses, los bolivianos, los nicaragüenses, los ecuatorianos... entonces hay motivos para sentirse honrados y festejar”, concluyó Loli.