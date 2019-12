Silvia Romero es designada vicecónsul de El Salvador en Las Vegas

Por Roberto PELÁEZ

La joven Silvia Romero no cabe en sí de contenta, los últimos días del presente año le deparan algo con lo que quizás nunca soñó... el nombramiento de vicecónsul de El Salvador en Las Vegas, de hecho es la primera mujer en ostentar tal responsabilidad.

En medio de numerosos proyectos, accede a platicar y ofrecer sus impresiones para los lectores de El Mundo “respecto a mi nombramiento como vicecónsul estoy super contenta, subraya, para mi es una muestra de confianza del gobierno salvadoreño, ha puesto en mis manos la posibilidad de servir a nuestros connacionales en la ciudad de Las Vegas, y en medio de tanta emoción, pues me encuentro con el firme compromiso de servir y facilitar los servicios consulares.

“Quiero poner todas mis fuerzas y trabajar en lo concerniente a inversión, promover empleos temporales apoyándonos por la vía legal... me voy a enfocar en reforzar la unidad comunitaria, no hay dudas de que juntos podemos más”.

La entrevistada, que dicho sea de paso tiene mucho trabajo por delante, concede importancia capital a la educación, al respecto apunta: “la educación es lo principal, en ella estamos enfocados, es una prioridad y no podemos descuidarla, por el contrario, es más, avanzar en este aspecto no es una opción, resulta una tarea de primer orden”.

Con una marcada vocación de servicios, Romero advierte: “desde hace 14 años vivo en Las Vegas, durante todo ese tiempo apoyo diferentes organizaciones benéficas y grupos de jóvenes con ambiciones profesionales, además también formo parte del consulado en el 2010, de manera que cuento con una amplia experiencia laboral profesional y social... experiencia que quiero poner a disposición de mis connacionales”, sostiene.

En los últimos meses Romero se involucra en las giras de trabajo realizadas a lo largo de los Estados Unidos por Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, de manera que conoce a profundidad los asuntos que afectan directamente s los salvadoreños residentes en este país.

“Realizamos, explica, una gira por los Estados Unidos en compañía del vicepresidente y diferentes ministros salvadoreños, más que todo enfocados en buscar fuentes de empleo para los connacionales, específicamente en labores agrícolas, y que los interesados pudieran viajar a diferentes estados con Visa de trabajo.

“Agradezco sobremanera, acota, la posibilidad que me han brindado organizaciones como Azul Blue, St Jude Hospital, GSA, Tené Fe, Central American Coalition, además he tomado parte en diferentes campañas políticas en Nevada... todas ellas me han permitido brindar mi aporte y mostrar mi capacidad organizativa”, afirma emocionada.

La entusiasta joven es una figura prominente dentro de REJUES (Red de Juventudes Salvadoreñas en el Exterior), y como tal toma parte en varias Cumbres: “Celebramos cuatro Cumbres, con más de 500 participantes que llegan desde Estados Unidos, de Canadá, Panamá, y desde luego también desde El Salvador... esos eventos tienen por sede a Washington, Texas, Los Ángeles y Las Vegas, son actividades exigentes, sobre todo en lo organizativo”, destaca.

“Comienza un nuevo año, comenta, hay mucho trabajo por hacer, queremos ayudar lo más posible a los salvadoreños que residen en la ciudad, tenemos deseos de salir adelante en esta nueva responsabilidad, es un reto y debemos encararlos con optimismo”, precisa.