Sisolak rechaza petición para vigilar recolección y entrega de boletas electorales

El gobernador Steve Sisolak ha rechazado una solicitud de la secretaria de Estado, Barbara Cegavske, para seguir más de cerca a las personas que recolectan y entregan boletas por correo en nombre de otros votantes durante las elecciones de 2020, Cegavske afirma que ella ha “intentado usar el proceso de regulación de emergencia para lo que parece ser razones políticas “.

La carta de dos páginas enviada a la secretaria Cegavske, una republicana, rechaza su solicitud hecha anteriormente con regulaciones de emergencia que requieren que cualquier persona que recolecte y entregue boletas para más de 10 votantes se registre en su oficina y revele información personal. Cegavske dijo que era un paso necesario para evitar un posible fraude relacionado con la recolección de boletas, que a menudo se refiere con burla a los grupos republicanos como “recolección de boletas”.

La ley de Nevada prohibía anteriormente que cualquier persona que no sea miembro de la familia entregue la boleta ausente o por correo de otro votante, pero los legisladores en la sesión especial más reciente aprobaron un proyecto de ley de gran alcance que amplió la votación por correo y autorizó explícitamente las prácticas de recolección de boletas con sanciones por no entregar las boletas a tiempo.

La carta de Sisolak identificó una serie de preocupaciones procesales y de otro tipo con su solicitud, al tiempo que criticaba a Cegavske por intentar “politizar” el proceso de regulación de emergencia. La adopción de este tipo de medidas emergentes requiere la aprobación del gobernador.

“Le tengo la más alta consideración como Director de Elecciones del estado y tengo plena confianza en su capacidad para llevar a cabo una elección justa, transparente y eficiente en noviembre”, escribió Sisolak. “Sin embargo, esta solicitud y el comunicado de prensa correspondiente se hace eco de la retórica de supresión de votantes que se escucha en el escenario nacional con respecto a las leyes de asistencia al votante de Nevada, que se han implementado ampliamente en varios estados”.

El gobernador también criticó el uso reglamentario propuesto del término “recolector de votos”, y escribió que el término no aparece en ningún otro lugar en la ley electoral de Nevada y es “generalmente un término partidista utilizado para identificar negativamente las disposiciones de asistencia al votante en otros estados”.

Sisolak también escribió en la misiva que la solicitud de regulación de emergencia no identificó realmente una emergencia, escribiendo que “no hay indicios” de que las nuevas reglas crearán o han creado una situación de necesidad que requiera que el estado adopte reglas de emergencia. Señaló que Cegavske identificó “experiencias no específicas de malos actores” en otros estados, pero no proporcionó ejemplos de Nevada y no intentó discutir el tema con la oficina del gobernador antes de emitir la solicitud.

En una respuesta enviada el martes por la tarde, Cegavske dijo que estaba “decepcionada” por la decisión del gobernador de no respaldar lo que llamó “una regulación razonable con respecto a la realización de la recolección de votos”. El secretario de estado también describió una letanía de quejas con el proceso de aprobación del proyecto de ley electoral (AB4) durante la sesión legislativa más reciente.

La secretaria de estado dijo que ella y su oficina hicieron múltiples intentos para brindar información sobre posibles cambios electorales antes de la sesión especial, pero que fueron rechazados y el proyecto de ley “se apresuró a aprobarse prácticamente sin comentarios del público.

“Todas nuestras solicitudes fueron rechazadas o ignoradas, y a mi personal solo se le informó lo que podría haber en el proyecto de ley un día antes de que se presentara y se escuchara en ambas cámaras”, dijo Barbara Cegavske en un comunicado.