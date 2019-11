Tensa la situación en Bolivia... Opiniones divididas entre bolivianos del valle

Por Roberto PELÁEZ

“Estamos muy orgullosos, agradecidos de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros policías... ahora más que nunca viva Bolivia”, comentó emocionado Freddy Chávez, el hombre que le ha puesto el alma al ‘Carnaval Internacional de Las Vegas’, y que hoy se regocija, pues, apuntó: “No queremos que nuestra Bolivia sea una Cuba ni una Venezuela”.

Saluda a varias personas que se le acercan interesadas en conocer, tener noticias de lo que sucede en Bolivia, y prosiguió: “Queremos que se respete la constitución, estoy en contra de la reelección de Evo Morales y del fraude para retener el poder”.

Desde hace varias semanas la tensión reina en Bolivia, miles de personas han salido a las calles para protestar y hacer valer sus criterios; al momento de redactar estas líneas sobre la reacción de los bolivianos asentados en el valle de Las Vegas, suman más de 20 los fallecidos.

“Recientemente convocamos para un evento solidario con nuestros hermanos bolivianos junto al nuevo cartel símbolo de Las Vegas, próximo a la Main y la Saint Louis para exigir una Bolivia libre y democrática, gracias a Dios tuvimos buen respaldo de la gente”, señaló Chavez emocionado.

El pasado domingo 17 los bolivianos tenían previsto volver a juntarse para exigir apoyo a la nueva presidenta de aquel país Jeanine Áñez, sin embargo la celebración del maratón en la ‘ciudad que no duerme’ los obligó a posponer su evento.

“No hubo golpe de estado, lo que vimos fue a un pueblo cansado de injusticias, de abusos, que al conocer que el ex presidente cometió fraude pues le dio la espalda”, advirtió Lupe Galindo con un cartel en las manos en el que se podía leer: ‘queremos paz y democracia’, muy cerca de ella su hijo significó: ‘tenemos que defender lo que logramos, estamos orgullosos de la policía’.

“Hay mucha gente incitando al odio entre los bolivianos, y eso no es bueno”, coincidieron madre e hijo.

A unos pocos metros, en silencio, Reuel Rodríguez, con las manos dentro de los bolsillos, un tanto apartado, también opinó: “Creo que hay mucha desinformación, y lo más triste es que nuestro país está de luto, no me gusta la violencia, creo que no debímos llegar a este extremo, se ha derramado sangre boliviana, cuando se imponía platicar y alcanzar lo que sea mejor para todos, eso es lo que necesita el pueblo, y educación... siempre lo digo, esa es el arma principal, estar educados e informados, así cuesta mucho que nos engañen.

“Ahorita, abundó Rodríguez, hay tensión también entre Bolivia y México, dos países con buenas relaciones históricas, de muchos años, y mire usted, todo lo que sucede, el deseo de quedarse en el poder, las protestas, la violencia, y ahí están los muertos en Cochabamba”, externó mientras movía la cabeza de un lado a otro.

Para María Chávez “se destaparon muchos problemas, fricciones entre los propios bolivianos, dijo, gente de Sacaba que ahorita no puede ver a los de Chapare, y si no imponen el orden por la fuerza estoy segura que vamos a ver más violencia y más muertos... cuando todos queremos una Bolivia mejor, no más muertos”, señaló.

Se acercó Rodríguez y aseveró con su hablar pausado: “sabe porqué le dije lo de estar informados, preguntó, pues ahorita ninguno de nosotros sabe si Evo Morales va a regresar, si va a poder ser candidato a pesar de lo que resaltó la presidenta Áñez, sencillamente no conocemos a fondo la constitución, y hay que tener en cuenta que Evo perdió mucha aceptación, aunque lidera una organización fuerte que funciona como sindicato y tiene fuerza, la gente de El Alto lo apoya; él hizo muchas cosas buenas, sobre todo en la economía, y en el aspecto social, lamentablemente después no fue el mismo, cambió, y eso la gente no lo perdona” , sostuvo.