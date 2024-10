Tienes opciones para votar por la senadora Jacky Rosen

Este sábado 19 de octubre empezaron las votaciones tempranas en Nevada y la comunidad latina de Nevada tiene que ejercer su voto para reelegir a la senadora Jacky Rosen. En el Senado, Jacky continuará trabajando con republicanos y demócratas para lograr resultados para los nevadenses. Ella luchará para bajar los costos de vivienda, la gasolina, los alimentos, y mucho más. También asegurará que los nevadenses tengan acceso al cuidado médico económico.

Las personas que están registradas para votar en nuestro estado ya deberían de haber recibido su boleta electoral por correo. Al recibir tu boleta electoral puedes emitir tu voto, ya sea mandando la boleta por correo desde ahora hasta el 5 de noviembre, llevándola en persona a un lugar de votación temprana del 19 de octubre hasta el 1 de noviembre, o el día de las elecciones que es el 5 de noviembre. También puedes emitir tu voto en persona durante el periodo de votación temprana, o el día de las elecciones generales.

Recuerda, si no estás registrado para votar y eres elegible para votar, te puedes registrar hasta el día de las elecciones. Incluso te puedes registrar para votar en persona durante el periodo de votación temprana en un lugar de votación; solo recuerda llevar una identificación para registrarte para votar en persona. ¡Votar es fácil y seguro!

Puedes evitar las líneas al votar por correo. Si lo haces, recuerda que debes firmar la parte de atrás del sobre, donde está indicado. Tienes que usar el sobre prepagado que viene con tu boleta para emitir tu voto de esa manera. La boleta electoral tiene que ser recibida por la oficina de correos a más tardar el día de las elecciones generales, el 5 de noviembre.

Es importante recordar que si quieres votar en persona, ya sea durante el periodo de votación temprana o el día de las elecciones, si recibiste tu boleta electoral por correo, se te pedirá que la entregues o que firmes un formulario en el que afirmas que no has votado utilizando tu boleta electoral por correo y que no intentarás votar dos veces. Si decides votar en persona el día de las elecciones generales, debes de estar en línea antes de las 7 de la noche.

Durante el periodo de votación temprana, cada lugar de votación tiene horarios específicos, y recuerda: puedes votar en cualquier lugar de votación, sin importar en qué parte de la ciudad vives. Puedes acceder a la lista de los lugares de votación en la página web del Secretario del Estado de Nevada en nvsos.gov o visitando la página web de tu condado. ¡Haz tu plan para votar por la Senadora Jacky Rosen y vota temprano empezando este 19 de octubre hasta el 1 de noviembre o el día de las elecciones!