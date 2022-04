Todo listo para la Semana de Educación Financiera

Por Roberto PELÁEZ

Talleres, mesas con personal presto a brindar información actualizada -de primera mano- asesoría sobre ahorro, préstamos, créditos, y mucho más, estarán al alcance de la mano a partir del lunes 25, con la llamada Semana de Educación Financiera.

Para el mismo lunes 25, a partir de las 10 de la mañana, está prevista la charla virtual ‘Presupuesto familiar y ahorro’, en tanto que para el martes 26 se contempla ‘Educación bancaria-financiera’, a cargo de personal de Chase Bank.

El miércoles 27 los organizadores adelantan que se dispondrá de una feria bancaria (desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde), además de mesas informativas con exponentes de Chase Bank y US Bank.

Son jornadas dedicadas a aspectos en extremo importantes, más que todo porque están relacionados con la economía familiar, cómo hacer un presupuesto, el hecho mismo de aprender a ahorrar, ahí radica lo relevante de conocer, dominar o estar relacionado con aspectos de la educación económica.

El Consulado de México se localiza en el 823 al sur de la 6ta. Las Vegas, próximo a Charleston y Las Vegas Boulevard.

Ser receptivos, poner en práctica las herramientas que se ofrecen en la Semana de Educación Financiera, es indispensable -opinan los organizadores del evento- porque permite aprender, tener más posibilidades de hacer un presupuesto lo más ajustado o cercano posible a las condiciones de cada familia, su entrada monetaria y gastos, contemplar los imprevistos, lograr estabilidad económica.

Sólo con conocimientos de cómo llevar la economía familiar, un actuar responsable, se puede alcanzar la meta de ahorrar, conocer las ventajas y riesgos del sector financiero, incluso permite estar más preparados para protegerse de cualquier fraude.

Recientemente -edición del pasado viernes 15- publicamos una nota relacionada con la importancia de la educación financiera para los estudiantes. Miembros de la organización local Padres en Liderazgo (PLT) dejaron sentado que: “Somos conscientes de lo que significa un alumno con los conocimientos necesarios, el talento, las habilidades, para abrirse paso en un mundo cada vez más competitivo y exigente”.

Lo anterior es válido (considerando el mundo como la casa o la familia), no por gusto añadieron: “La educación financiera es un renglón que no puede quedar a la zaga, las finanzas, su dominio, es algo que interesa sobre manera no sólo al estudiante, también a sus padres, a la familia”.

Como se ha informado antes, en la sede diplomática hay tres ventanillas: de salud, educación y la relacionada con la educación financiera, todas de importancia capital, con resultados significativos, siempre muy apegadas a la comunidad, con participación en eventos, entrega de folletos e información, además de personal dispuesto a ayudar o asesorar en todo momento.