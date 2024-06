Tras alarmante 2023, en Las Vegas hay un descenso en robos de autos

Por Nuestros SERVICIOS

El 2023, según se informó, resultó un año de cifras alarmantes en lo relacionado con robo de autos, no gusto el estado se ubicó entre los más afectados por este mal proceder.

Como se recordará Colorado, Washington, Oregon y New México antecedieron a Nevada ocuparon los primeros lugares de una lista en la que de seguro no querían aparecer, al menos no en posiciones de cabecera. Tal ubicación lleva a adoptar medidas encaminadas a reducir el número de robos.

En el 2024 Nevada también inició con cifras alarmantes, en los primeros meses fueron reiteradas las quejas de los dueños de vehículos, el malestar. La situación fue tal que provocó se abordara el tema en uno de los editoriales de este semanario, exhortando a ser más cuidadosos.

Información reciente da cuenta de que en mayo- al menos en Las Vegas- se experimentó un descenso en la cifra de robos, y ello es un aliciente, reporta un alivio, pero no es suficiente.

En varios eventos comunitarios agentes del orden, específicamente del Departamento de la Policía Metropolitana (conocido por las siglas LVMPD), consideraron oportuno platicar con personas de la comunidad, ofrecerles consejos a seguir para evitar ser víctimas de robo, y es que todo vale a la hora de evitar los hurtos ante el censurable quehacer de los malechores, siempre a la caza de un descuido.

En más de una oportunidad oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana (LVMPD) ofrecieron consejos a los dueños de vehículos para evitar los hurtos.

Algunas de esas medidas llamadas a adoptar fueron: estacionarse en áreas bien iluminadas -aunque se reportan robos a plena luz del día-, emplear el bastón, seguros de frenos y ruedas, sistema de alarma o dispositivo de rastreo.

Las anteriores son algunas de las medidas que pueden emplearse como precaución para no ser víctimas de los ladrones. Los oficiales insisten en que lo dueños adopten medidas de precaución, descuidarse no es una opción recomendable. No se debe dejar nada a la vista.