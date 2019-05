Tras las lluvias llaman a evitar proliferación de mosquitos

Por Roberto PELÁEZ

Después de las lluvias siempre ofrecemos a la comunidad indicaciones a seguir para evitar complicaciones, como por ejemplo la proliferación de mosquitos, que aprovechan el agua estancada para procrear, y ya sabemos que las picaduras pueden contagiarnos, aseguró Jorge Viote, vocero del Distrito de Salud del Sur de Nevada en plática para los lectores de El Mundo.

“Es muy importante, resaltó el vocero, que las personas tengan en cuenta la peligrosidad de los mosquitos, olvidense del tamaño, que si es muy pequeño, no, son capaces de trasmitir enfermedades como el virus del Zika, fiebre amarilla, chikungunya, malaria, dengue... o sea, nos estamos refiriendo a un vector, a un portador de enfermedades, y no podemos descuidarnos.

“Con las lluvias de la semana pasada, precisó Viote, algunas personas se descuidan, la vorágine del trabajo, apenas tienen tiempo para revisar en los patios o yardas si hay agua estancada, si en alguna llanta vieja, y en esa agua detenida o inmóvil, que no corre, aprovechan los mosquitos para depositar sus larvas; lo prioritario es eliminar todo tipo de criadero.

“Después, dijo, ese mosquito pica a alguna persona o animal infectado, junto con la sangre que chupa para su alimentación se lleva también el virus de esa persona o animal enfermo, contagiado, el virus se reproduce, y luego con la picadura viene la trasmisión de enfermedades”, argumentó.

“Volviendo a la peligrosidad del mosquito, por si fuera poco, subrayó, ya sabemos que un mosquito, portador de dos virus, es capaz de enfermar, de contagiar a una persona o animal con ambos virus, o sea, causar dos enfermedades, por ejemplo, dengue y chikungunya”, resaltó Viote.

“Quiero ejemplificar, ser muy claro, reiteró, criaderos pueden ser botellas, latas, las mencionadas llantas, cualquier cosa donde pueda haber agua estancada, hay que eliminarlos, porque insisto, el mosquito aprovecha, y si no se pueden eliminar esos depósitos, lo más conveniente es tener siempre agua fresca, cambiar el agua, y si es posible cepillar el depósito”.

Algunas personas pueden esgrimir que en Las Vegas no llueve, no prestan atención a unas pocas gotas o llovizna, y es muy importante virar las vasijas de manera que no acumulen agua, cambiar el agua de las mascotas, botar y rellenar los floreros...

“El cuidado, apuntó el vocero, alcanza a la limpieza y orden en los patios, quitar la maleza, revisar los desagües, mientras por otro lado si vamos al patio, al lago, a algún lugar en que se corre el riesgo de picaduras, no es desacertado usar repelente”, insistió.