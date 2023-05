Una jornada propicia para el recuerdo... agradecimiento a los héroes

Por Roberto PELÁEZ



Patricia aparta la lágrima que ‘amenaza’ recorrer su rostro y contempla la foto de su hijo enfundado en un uniforme militar, sin reparos la aprieta contra el pecho, la besa.

“Nunca podré olvidarlo, sostiene, tenía inmensos deseos de vivir, quería hacer realidad sus sueños, recorrer el país, irse de pesca, finalizar sus estudios”, precisa con los ojos llorosos.

Acaricia la foto. Luego con voz entrecortada rompe el silencio:

“Mi esposo, que falleció hace apenas dos años, estuvo en la guerra de Irak, en el 2005 regresó herido, sin embargo siempre animó a Josué para que cumpliera su deber, defendiera con honor a los Estados Unidos, tal como lo había hecho él... tenemos razones para vivir orgullosos, pero la muerte de nuestro hijo fue un golpe tremendo, del que no me recupero”, resalta.

Desde 1971 el Memorial Day se celebra el último lunes de mayo, es una de las fechas más especiales en los Estados Unidos, se le rinde homenaje a los hombres y mujeres que perdieron la vida sirviendo en diferentes conflictos bélicos.

“Mi esposo siempre platicaba de defender al país que nos abrió las puertas, aunque emigramos en 1983, recuerdo que él decía “patria es donde uno ve el resultado de su trabajo, puede dar de comer a su familia, siente que vale la pena vivir, entonces serviré a Estados Unidos donde sea, y eso mismo enseñaba a nuestro hijo, lo hacía con mucho orgullo”, expresa Patricia

El llamado ‘Día de los caídos’ se celebrará el próximo lunes 29... es una excelente oportunidad para recordar a los héroes, a los soldados como el hijo de la mujer que tengo delante.

Vale significar que en correspondencia con los apuntes del Congreso estadounidense, la fecha para homenajear a los héroes inició en Waterloo, Nueva York, por lo que aquel estado es considerado la ‘cuna’ de la celebración. Precisamente en Waterloo se llevaba a cabo una actividad en que los establecimientos cerraban y mucha gente decoraba las tumbas de los soldados con banderas y flores, no faltaron entonces quienes llamaron a la fecha ‘Día de la Decoración’.

Antes de referirse al Memorial Day, se levanta, camina hasta una pequeña mesa en el centro de la sala, coloca la foto, entonces se acerca con otra, “mire, aquí estamos los tres, fue el día en que se graduó de preparatoria, de ahí nos fuimos a comer a la casa de su abuela... ya ninguno de ellos está con nosotros, pero fue un día muy bonito, él tenía tantos sueños”, dice, mientras mueve la cabeza de un lado a otro.

“Sabe, apunta, por esta fecha iba con mi esposo al mausoleo enfrente del Cashman Center, después platicamos que ir hasta allí nos hacía daño, siempre volvía llorando, me enfermaba.

“Para nosotros el último lunes de mayo es un día triste, recordamos a nuestro hijo, y a los que como él perdieron la vida en la guerra, sé que es también una jornada festiva, ellos lucharon para que pudiéramos disfrutar de lo que tenemos hoy, que los niños crezcan en un país como este, por eso me entristece cuando escucho de cosas violentas que pasan en las escuelas...

“Quienes murieron en las guerras no querían nada de eso, al contrario, creo que es importante que los padres platiquen con sus hijos sobre los héroes, ese es el ejemplo que hay que enseñarles, llevarlos al mausoleo, decirle que muchas personas dieron sus vidas para que ellos tengan todo”, abunda.

El Memorial Day es un día festivo en Estados Unidos, y la tradición llama a rendir homenaje a las personas que perdieron la vida en algún conflicto bélico.

En un documento oficial de gran relevancia se plasmó la decisión de que el Memorial Day se festejara el último lunes de mayo, es un fin de semana con tres días de duelo.

“La mejor manera que tienen los estudiantes para recordar a quienes dieron sus vida es respetando a todos, siguiendo el ejemplo de aquellos que un día dejaron su zona de confort, a sus familias, y aunque tenían deseos de estar en casa no le fallaron a los Estados Unidos”, expresa emocionada.