Una mirada a los preparativos por 157 aniversario de la Batalla de Puebla

Por Roberto PELÁEZ

A poco más de un mes de celebrar el aniversario 157 de la batalla de Puebla, José Rosas apenas se da descanso, entre el trabajo, las reuniones, los preparativos y todo lo que trae consigo la aseveración de que este año el evento será superior al del 2018, entonces se justifica que el tiempo apenas le alcance.

Rosas, de hablar rápido, como si le picaran las hormigas, señaló a El Mundo: “si hacemos un poco de historia, recuerdo que organizar una actividad superior el próximo 5 de mayo, fue una idea que acariciamos desde el año pasado, entonces, cuenta, tuvimos las primeras reuniones en el Consulado de México en Las Vegas y con autoridades de North Las vegas, con la intención de que la celebración alcanzara carácter internacional... aquel propósito y todo el trabajo que eso conlleva, destacó, fue una magnífica noticia, más aun para nosotros los poblanos.

“Como se sabe, añadió, la celebración por la Batalla de Puebla el año pasado fue algo histórico, con muchos carros, banderas, la asistencia de mucha gente, incluida las autoridades, el alcalde de North Las Vegas, el vice alcalde Isaac Barrón... fue un éxito, pero nunca se ha visto un poblano conformista, y nos propusimos hacer todavía algo mejor.

“Tenemos claro que superar aquello no va a resultar fácil, pero entonces no teníamos la Coalición Panamericana, en el 2018 no iniciamos los preparativos tan temprano, con tanta organización y personas involucradas en el evento que estamos ‘cocinando’, y para decirlo bien, ahorita le estamos echando ganas, confiamos en que todo va a salir bien”, remarcó sonriente.

“Soy una persona de pocas palabras, enfatizó, sin embargo cuando me propuse, o nos propusimos tener este año un evento superior que el del año pasado, lo hicimos conscientes de que eso conllevaría mucho trabajo, el esfuerzo de mucha gente, el deseo de hacer las cosas bien.

“Quiero aprovechar esta entrevista con el periódico El Mundo para dejar sentado que cuando decimos que la celebración por la Batalla de Puebla en el 2019 va a ser mejor que la del 2018, no solo lo decimos porque trabajamos para que tenga alcance internacional, también porque sabemos donde estuvieron las dificultades, vamos a crecernos, y confiamos en que todo va a salir bien”, externó optimista.

“Contamos, sostuvo, con el apoyo del cónsul Jorge Elizondo, que atiende comunidades en el Consulado de México en Las Vegas, del alcalde John Lee, de Barrón, de los miembros de la Coalición Panamericana, de la Comisión preparatoria, debo decir que se nos han sumado muchas personas, estamos agradecidos y comprometidos.

“Queremos traer a artistas de Puebla, a artesanos, con una muestra de lo que hacen para que la gente los conozca, también a pintores, no descartamos que tengamos una exposición... estamos trabajando para algo grande, como corresponde a una fecha histórica de mucha connotación”, subrayó Rosas.

El entrevistado no perdió la oportunidad para referirse también al grupo que lidera “Fundado hace cerca de siete años, ‘Poblanos en Las Vegas’, crece, y eso no tengo dudas de que se consigue solo con trabajo, con la organización de varios eventos, una destacada participación de los connacionales.

“Tengo que decir, agregó, que la gente se embulla, habla con este, con aquel, se acerca, manifiesta su interés en pertenecer al grupo, y siempre decimos que nos parece bien que cada vez seamos más para ‘trabajar’ en la defensa y promoción de nuestra cultura, por intermedio de varias actividades, todo ello sin descartar la ayuda a los poblanos, a los migrantes en sentido general, y lo bueno es que quien se acerca, nos conoce, ve como enfrentamos los problemas, entonces regresa con un familiar, por eso le digo que tenemos como 150 miembros activos, que muchas veces se hacen representar por miembros de la familia”, dejó sentado.

“Para celebrar el aniversario 157 de la Batalla de Puebla, acotó, como lo queremos hacer, necesitamos la cooperación de mucha gente, que se sumen con entusiasmo... por el momento estoy confiado”, precisó.