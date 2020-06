Una recomendación: Extreme cuidado al manejar

Por el abogado Erick PALACIOS

Ahora que la ciudad está en Fase 2 de reapertura, es más importante que nunca manejar con cuidado y al límite indicado.

El límite de velocidad en zonas residenciales generalmente es 25 millas por hora. En zonas comerciales o avenidas amplias el límite es de 35 a 45 millas por hora.

Una multa por exceso de velocidad es alrededor de $200 y uno puede perder hasta 4-6 puntos en su licencia de conducir. Pero, en zonas de construcción, la multa puede ser el doble. Las multas suelen ser de alrededor de $400.

Si usted choca o golpea a un peatón o ciclista, puede ser acusado de manejar de manera peligrosa. Tal infracción puede costarle más puntos en su licencia y una multa de hasta $1,000. Usar su celular al manejar también le ocasionará una multa adicional.

Si usted recibe una infracción o “ticket” puede pelear la infracción o defenderse de los cargos.

Un abogado generalmente puede reducir la infracción a una infracción de estacionamiento. Tal infracción no afectará su récord de manejo. Esto significa que no perderá puntos en su licencia y su seguro de auto no subirá por haber recibido una infracción. Lo más probable es que todavía sea responsable por la multa. Dependiendo el caso y las circunstancias algunas multas pueden ser reducidas o eliminadas. Por eso, si usted recibe una infracción, lo mejor es consultar con su abogado antes de pagarla o aceptar culpabilidad. El firmar la infracción cuando se la da el policía no es muestra de aceptar culpabilidad. Es simplemente muestra de que se le entregó la infracción y está consciente que tiene que tomar acción en el futuro.

Tengamos todos más precaución de la debida en estas semanas de regreso a la nueva normalidad. Así haremos de nuestra ciudad un lugar más seguro para nuestras familias.