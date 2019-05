UNLV Rebels Awards: Nominada Flor Cardona en tres categorías

“No se trata de ganar un premio, mejor es inspirar a otros con tus acciones, que sigan tu ejemplo, sobre todo los más jóvenes... me siento feliz de estar nominada en tres categorías de los ‘UNLV Rebels Awards’ y contar con el apoyo incondicional de mis directores de UNLV THE CENTER program y UNLV GEAR UP!”.

La motivadora estudiantil Flor Cardona está nominada en las categorías: miembro del equipo GEAR UP del año; servicio de atención a los estudiantes, y servicio de atención de diversidad y justicia social.

A punto de graduarse en la generación 2019 -licenciatura en estudios interdisciplinarios-, la nominada reitera: “No es ganar un premio, es predicar con el ejemplo, demostrar que sí se puede.

“Por años motivo a alumnos de high school a seguir con los estudios, les digo que ‘la varilla está alta’, es difícil, pero no imposible, y que los campeones no se rinden”, resalta.

“Amo mi trabajo, destaca, me entrego con todas mis fuerzas, nada me recompensa más que ver a los jóvenes proponerse metas; platico con cientos de estudiantes, con sus padres, y saber que los primeros terminan la high school, van a la universidad, al college, me hace sentir muy feliz.

“Me propuse estudiar, no está bien motivar y quedarse en el mismo lugar, me dije... yo también puedo, en pocos días tengo mi graduación, a lo que se une lo de las nominaciones, no me lo creo, tener el apoyo de quienes trabajan tan cerca de mi, es un hermoso regalo”, concluye emocionada.