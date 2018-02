Urgen en operativo vial a respetar el derecho de paso de los peatones

Por Roberto PELÁEZ

Para algunas personas el miércoles 14, Día de San Valentín, no comenzó todo lo feliz que esperaban. Motivos: no respetaron el derecho de los peatones y se hicieron acreedores de un ticket-citación, en operativo policial denominado ‘Tengo un corazón: detente para los transeúntes’, que tuvo lugar en las proximidades del Outlet Mall de Warm Spring y Las Vegas Boulevard.

Los oficiales coincidieron en que el objetivo primordial del operativo no era sumar tal o más cual cantidad de tickets, lo fundamental era llamar la atención de los conductores, que tengan conciencia de que ante las luces indicadoras de un paso peatonal deben detenerse, ceder el paso; es preciso ganar en educación en ese sentido.

Se pudo conocer que a cada uno de los infractores se les ofreció la oportunidad de ‘eliminar’ la citación a cambio de tres horas de clases este sábado 17, para conocer más de lo vulnerable que resultan los peones cuando tratan de cruzar las calles, más aun si los vehículos o los conductores de motos no se detienen. Evitar accidentes es algo que compete a todos.

En el horario nocturno cobra mayor relevancia que los choferes y motoristas se detengan y cedan el paso a los peatones; es muy importante contribuir a reducir el número de accidentes, de lesionados y fallecidos.

Evangelista Estrada, en plática para los lectores del semanario El Mundo, significó: vivo cerca, por la Windmill, y considero que estos eventos son muy importantes, ojala los organizaran con más frecuencia; muchas veces no atendemos al control del vehículo, no vemos las luces flashando, estamos muy apurados y no nos detenemos, aunque también veo a muchos peatones cruzar las calles hablando por teléfono, con mucha calma, ni siquiera toman la precaución de observar a los autos que se acercan... es una responsabilidad de todos, reiteró.

Cada año leo en los periódicos que es mayor la cantidad de accidentes y de peatones involucrados, que hasta pierden la vida, y por eso creo que estos eventos de la Policía llaman la atención de todos, pero hay que detenerse aunque no estén los oficiales, es un problema de conciencia y de respetar las leyes del tránsito, acotó Rey Hernández, quien salía del Outlet Mall.