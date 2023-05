Vacaciones y tiempo libre... Múltiples opciones para los más pequeños de casa

Por Nuestros SERVICIOS

Miles de niños, adolescentes y jóvenes disfrutan de las vacaciones, tras culminar el año escolar, y son muchas las opciones que se presentan ante ellos, dirigidas sobre todo para ocupar el tiempo libre.

El Condado Clark pone a disposición diferentes planes vacacionales, relacionados con los parques, albercas públicas, librerías... incluso se contempla que Three Square garantice desayuno, almuerzos y merienda.

“Es una ayuda tremenda, porque ahorita los niños estan más tiempo en casa, y queremos que jueguen, planificamos visitas a los parques, los museos, las albercas, incluso en mis días de descanso podemos ir hasta el lago”, señaló Elvita Márquez, quien tiene a su hija mayor en Middle School y dos pequeños en Elementary.

“Voy a contactar al (702) 765-4030, dijo, para buscar información relacionada con la posibilidad de acceder a desayuno y almuerzo, eso sí es muy importante, ahorita hay más bocas en casa (sonríe) y los precios de los alimentos siguen altos... si recibía esa ayuda durante el año escolar, agradezco mucho que la extiendan durante el periodo vacacional”, destacó.

Por su parte Santiago Arroyo dejó sentado que “aprovecho las clases de natación con mis hijos antes que llegue el verano y el calor intenso, quiero que aprendan a nadar, mi hermano tiene alberca en su casa y vamos a aprovecharla”.

Ante la indicación de que debe conocer el ABCD para evitar ahogamientos, advirtió: “Sí, he asistido a eventos en que han entregado folletos, incluso agarré para mí y para mi hermano, queremos cumplir todas las medidas, evitar tragedias, y siempre estar atentos a los pequeños dentro de la alberca”.

Angela Pozo manifestó que desea aprovechar las vacaciones para llevar a sus dos hijas al Museo Natural y al Discovery Children’s. “Vamos a esperar a mis sobrinos que vienen de Tampa (no han terminado las clases), ellos vienen a pasarse unos días con nosotras, ya dijeron que quieren ir al Real Bodies y al acuario del Mandalay Bay... la vamos a pasar bien, después del año escolar los niños deben divertirse, jugar, aprovechar las opciones”, expresó.

Para informarse de dónde obtener desayuno, almuerzo y hasta merienda, pueden acceder a comidasverano.org