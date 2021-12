Vehículos eléctricos contribuirán a preservar el medio ambiente y la salud

Por Roberto PELÁEZ

“Adquirí un Tesla Modelo 3 Standard Plus RWD, del 2019, con menos de 10 mil millas, eléctrico, tal como lo quería, pues aparte de lo económico me interesa mucho la protección del medio ambiente”, explicó Paulo Ortiz, casi a modo de saludo.

“Desde que residía en México tuve autos y camionetas de gasolina, comentó, desde que vivo aquí (2001) lo mismo, pero me involucré en un accidente con mi Dodge Journey y decidí pasarme a autos eléctricos, hasta ahorita fue una excelente decisión”.

Entusiasta defensor del trabajo que lleva a cabo Chispa Nevada en defensa del aire y contra las emisiones, destacó: “junto a los documentos por la compra del carro me entregaron folletos donde se relacionan los beneficios de los vehículos eléctricos y tanto mi esposa como yo estamos contentos”.

Durante la plática se pudo conocer que en los concesionarios de Las Vegas no hay muchos vehículos eléctricos, “creo que si hubieran más, aunque la gente no los compre porque son caros, al menos uno hace preguntas, conoce, y no tengo dudas de que al final esos carros salen más económicos, sin contar que contribuimos a la calidad del aire, los vendedores quieren que uno esté bien informado respecto a los beneficios, le pueda platicar de ello a familiares y amigos”, advirtió Ortiz.

Como quiera que Nevada adoptó recientemente los estándares de California relacionados con los automóviles ‘limpios’ es válido coincidir en que se trata de un paso de avance que debe traer consigo la posibilidad de mayor acceso a los autos eléctricos en el estado.

“No se trata sólo de ampliar la cantidad de carros eléctricos al alcance o a la vista de los conductores de Nevada, también influye considerablemente a limitar la fuente de contaminación, algo que preocupa -con argumentos- al personal y los voluntarios de Chispa Nevada, y debe ser preocupación de todos, por nuestra salud y la de nuestros hijos y nietos”, subrayó.

Al sumarse Nevada a los estándares de automóviles ‘limpios’ los fabricantes van a obtener determinada cantidad de créditos por cada carro de cero emisiones que entreguen para la venta, y deben cumplir con mayores requisitos de crédito cada año, lo que viene a ser una especie de incentivo.

La exigencia, por el momento, es que los fabricantes pongan más vehículos eléctricos a la venta en el estado, o sea, no constituye una exigencia que los compradores adquieran más carros eléctricos, pero sí que estén disponibles.

Los defensores de la energía limpia consideran que inclusión permitirá a los nevadenses encontrar más vehículos eléctricos en los concesionarios.

“Cuando encontremos más autos eléctricos en los diferentes concesionarios -insistió el entrevistado-, aunque busquemos otra cosa, ellos están ahí, son una opción, y al hacer preguntas a los agentes de venta, pues nos informamos, aprendemos de los beneficios, después si al final compramos, pues contribuimos de alguna manera a la calidad del aire que deseamos para todos, aparte de que en caso de un accidente no existen los riesgos que reportan los combustibles

“Es cierto que los vehículos eléctricos son más caros, insistió, pero cuando me refería a que con el tiempo esto varía, es porque los mantenimientos salen más baratos, entonces al final de la jornada uno ahorra, y eso también nos conviene”, sostuvo.

El estado necesita disminuir las emisiones de efecto invernadero, que tanto dañan causan al medio ambiente, por lo que representa para la salud, la calidad del aire, y el compromiso de cero (o casi cero) emisiones, en tal sentido es imprescindible poner coto a las emisiones por el tubo de escape, y sin dudas los carros eléctricos clasifican como una de las mejores opciones.