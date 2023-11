Welcome Home invertirá 60 millones más para vivienda asequible

Por Nuestros SERVICIOS

La buena nueva es que un total de $60 millones serán invertidos para el desarrollo y rehabilitación de viviendas asequibles en el Condado Clark.

A estos recursos, financiados por Welcome Home, el programa de vivienda comunitaria del Condado Clark, se le agregan los $20 millones dispuestos en septiembre pasado -de lo que se informó de manera oportuna- con el marcado objetivo de brindar, propiciar un hogar a residentes de ingresos considerados extremadamente bajos.

“Esta iniciativa, trascendió, se basa en la impactante inversión materializada el año pasado, que se considera en gran medida allanó el camino para la construcción o rehabilitación de alrededor de 3000 unidades de vivienda, proporcionando las mismas a familias, personas mayores y personas discapacitadas que enfrentan desafíos de vivienda en el sur de Nevada”, afirmó con optimismo el presidente de la Comisión del Condado Clark, Jim Gibson.

Como se sabe el programa Welcome Home fue creado a principios de abril del 2022 con la pretension de destinar la cantidad histórica de $160 millones al desarrollo y rehabilitación de unidades de vivienda asequibles en todo el sur del estado.

Para el chihuahuense José Calderín, asentado en Las Vegas desde 1997, la acción le parece bien encaminada “veo bien, dice, estas acciones que protegen a quienes tienen menos, pasan necesidades, no pueden adquirir una vivienda, ni siquiera rentarse por los altos precios, pero con este movimiento, el dinero invertido en viviendas asequibles, se puede resolver, será un alivio para muchas personas, por eso estoy de acuerdo, ahorita hay demasiada gente desamparada en la calle”.

Rosita Castañeda, de Michoacán, al referirse al programa Welcome Home y las viviendas asequibles, también tuvo comentarios y elogios para el mismo, “es una manera de tratar de resolverle el problema a tantas personas de bajos recursos, por mucho que se haga, mientras tengamos gente mendigando, durmiendo a la intemperie, otras que no pueden rentarse, hay que ayudar, me parece bien esto de las casas para gente necesitada, por encima de todo creo que es un programa muy humano”, resaltó.