Yessenia Hick-Mata... graduada con honores en la UNLV

Por Rafael ROMERO

Yessenia Celeste Hicks-Mata es una enamorada de las leyes, a tal punto que acaba de graduarse con honores de licenciada en comunicaciones en la Universidad de Nevada Las Vegas, luego de cuatro años en el alto centro docente, y se apresta a estudiar dos años más para graduarse de abogada.

La nieta de Ramón y Elena Mata conoce de esfuerzo y sacrificio, es una de las tantas estudiantes universitarias que por años conjuga un part-time y las horas de clases para costearse los estudios, “es difícil, subraya, sin embargo vale la pena seguir adelante, no rendirse nunca, por una, por la familia, la comunidad, tengo la suerte de contar con una familia muy unida, que disfruta y siente como suyo este triunfo mío, el graduarme con honores de Licenciada en Comunicaciones”, apunta.

“Es cierto, dice, que ya quedaron atrás cuatro años de estudios universitarios, pero me gustaría mucho continuar y graduarme de abogada, eso de las leyes es algo que me apasiona, creo que desde niña... mis abuelos Ramón y Elena, John y Darlene no sé lo que harían de contentos, ellos disfrutan esto más que yo misma”, sostiene.

“No me cabe el honor de ser la primera de la familia en estudiar y graduarme en la universidad (UNLV), hacer realidad parte de mis aspiraciones, asegura, pues mi mamá estuvo antes, consiguió un Degree en educación, y eso me motivo aun más a seguir adelante.

“Es difícil, eso de estudiar y trabajar, hay que hacer el doble de esfuerzos, quedar bien en los dos lugares, crecerse, en mi caso lo veo como un reto, no quería defraudar a mi mamá, a mis abuelos, a mi misma, y mire, ya el título de Licenciada en Comunicaciones está en casa, hace poco leí que el triunfo es de los que se sacrifican, y lo he corroborado en primera persona.

“A mi familia, a mis amistades, a mi misma me hubiera gustado sobremanera disfrutar de una ceremonia tan bonita como solemne, que me entregaran allí el título, delante de todos, sentirme la más feliz de todas, pero es mejor cuidarnos, tener salud, protegernos, esa es la prioridad ahorita”, comenta.

“Graduarse es algo con lo que soñamos todos los estudiantes, sueñas con ese día en que te vistes para ir a tu ceremonia, externa, ves de cierta manera que llegaste al final de una etapa, te tomas fotos con la familia, con los amigos, con los profesores, te hacen regalos, la gente te mira, te felicitan, y el optimismo se apodera de ti, de tu futuro, es como renovar las fuerzas para seguir adelante.

“Pero todo fue muy bonito, continúa, los abuelos me recibieron orgullosos y felices de poder anunciar que Yessenia Celeste Hicks-Mata se graduó con honores de Licenciada en Comunicaciones... nos abrazamos, y como saben que quiero seguir hasta graduarme de abogada, me dijeron... te deseamos que lo logres, que sigas como hasta ahorita, un ser humano feliz y bueno para la familia y para la sociedad, me emocioné, y creo que no voy a olvidar nunca sus palabras, me motivan a proseguir los estudios, a dar lo mejor de mi, a crecerme como ser humano”, afirma.