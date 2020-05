“Soy una mujer con ansiedad”, comparte Michelle Rodríguez

• Explica que el amor ha sido su compañía durante el confinamiento

La actriz mexicana Michelle Rodríguez compartió la incertidumbre que vive en estos momentos, donde una vez que termine la cuarentena, no sabe qué es lo que sucederá; sin embargo, reconoce que el amor propio es lo que la ha llevado a vencer el miedo, la angustia y la ansiedad que de pronto la embargan.

En un mensaje en redes sociales, la protagonista de musicales como Mentiras y Chicago, expresó que pensar en los planes a futuro le genera ansiedad, por lo que ahondó: “Soy una mujer con ansiedad. Y dicen por ahí que la ansiedad es exceso de pensamientos a futuro, con esto no quiero decir que no tengo planes, claro que tengo, pero estoy aprendiendo a estar en el ahora”.

La actriz precisó que está viviendo momentos de incertidumbre, empero, intenta no generar pensamientos negativos pues no quiere que la angustia y la ansiedad se hagan presentes, como el miedo, un sentimiento que sabe tiene que abrazar y conocer, pues estará presente en muchos momentos de su vida: “Pero también, quien está siempre (casi siempre) es el amor, a él no tengo que desinfectarlo porque no ha salido”.

Michelle, quien protagonizó la serie 40 y 20, destacó que el amor ha sido su compañía en el confinamiento, y aunque a veces siente que no está, se encuentra presente en ella para hacer videollamadas con sus amigos y familiares: “Este amor está cañón, a él no le ha pegado nada, ni el encierro, ni la incertidumbre, ni todos los platos que ha lavado”.

La actriz recalcó que no sabe qué va a pasar, pero agradece lo que tiene y compartió su interés ferviente en continuar haciendo planes: “Sé que muchas veces nos va a acompañar el miedo, pero bueno habrá que ir agarrándole el modo y contarle dos que tres chistes para que sea nuestro amigo y seguro a veces vendrá con la ansiedad y la angustia (como las gemelas malvadas de El resplandor). México (NOTIMEX)