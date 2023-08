Academia Latina de la Grabación anuncia 4 nuevas Mujeres Destacadas en el Entretenimiento

La Academia Latina de la Grabación anunció que las homenajeadas este año como Leading Ladies of Entertainment (Mujeres destacadas en el entretenimiento) son Róndine Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres y Ana Villacorta López.

El programa Mujeres Destacadas en el Entretenimiento se creó hace siete años para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales con consciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de líderes.

La presentación de las homenajeadas tendrá lugar el 13 de noviembre en Sevilla (España) como parte de los principales eventos de la Semana del Latin Grammy.

Róndine Alcalá es la fundadora de RondenePR, una agencia de relaciones públicas de música y entretenimiento de Miami, y Mon Laferte es una cantautora chilena que se dio a conocer en México y ha ganado varios premios Latin Grammy y ha sido nominada al Grammy.

La neoyorquina de origen puertorriqueño Simone Torres es una productora vocal e ingeniera nominada al Grammy, y Ana Villacorta López, es vicepresidenta senior de Marketing y Promoción de Sony Music Entertainment México.

“Este diverso grupo de mujeres sobresalientes y exitosas ha hecho grandes contribuciones a la música latina”, dijo Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

“Nos enorgullece celebrarlas con esta y otras iniciativas que buscan impulsar la paridad de género y honrar el destacado papel que juegan las mujeres en la industria del entretenimiento”, agregó.

Además, El Corte Inglés, Viñas Familia Gil y Noteable by Spotify for Artists se suman a la celebración como patrocinadores oficiales, y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía (España), con la cofinanciación de Fondos Europeos, se incorpora como patrocinador institucional.

Asimismo, por tercer año, Noteable hará otra donación especial al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy para apoyar a los futuros creadores de música latina.

Hacer aportes para retribuir lo recibido y crear oportunidades para generaciones futuras son unos de los principales pilares del programa Leading Ladies of Entertainment, que se ha asociado con She Is The Music, entidad internacional sin fines de lucro dedicada a aumentar el número de mujeres en la música, y la Fundación Cultural Latin Grammy para colaborar en un programa de mentoría.

Se invitará a homenajeadas de previas ediciones de Leading Ladies a asesorar a aprendizas de She Is The Music.

La alianza fortalecerá el programa de mentoría del año pasado de Leading Ladies Connect TogetHER. Miami (EFE)