Actrices en busca del Óscar están más apasionadas en papeles auténticos

Actrices con posibilidad a nominación al premio Oscar, como Marina de Tavira y Lupita Nyong’o, Amy Adams o Nicole Kidman se declararon más apasionadas en representar papeles de mujeres con defectos, caras descubiertas y complejos que sólo el glamour de Hollywood.

En una mesa redonda convocada por Los Angeles Times de su sección de espectáculos Envelope, así lo expresaron también Viola Davis, Saoirse Ronan y Melissa McCarthy, todas con grandes posibilidades por nominaciones.

Nicole Kidman interpretó a una policía encubierta con problemas de adicción en "Destroyer", así como a la madre de un adolescente enviado a un programa de conversión gay en "Boy Erased".

Viola Davis interpretó a una mujer que debe realizar un atraco para liquidar las deudas de su difunto esposo en "Viudas"; Saoirse Ronan se enfrentó a un icónico monarca escocés en "Mary Queen of Scots"; Lupita Nyong'o apareció como espía encargada de mantener a Wakanda a salvo en "Black Panther".

Amy Adams aborda a la figura política de la vida real Lynne Cheney en "Vice"; Marina de Tavira interpretó a una madre que confía mucho en su niñera para ayudarla con sus hijos durante el divorcio en la cinta "Roma" y Melissa McCarthy, quien dio vida a una escritora que descubre que puede ganar dinero forjando recuerdos literarios en "Can You Ever Forgive Me?".

A De Tavira, una actriz de teatro bien establecida en México, se le preguntó que si "Roma" le ha presentado a una audiencia completamente nueva y si por ello le interesa tener ahora una carrera cinematográfica internacional.

“En este momento, estoy realmente abrumada por estar aquí y hablar con todas estas actrices increíbles. Ha sido increíble. Sabía que ("Roma") iba a ser algo hermoso, pero nunca pensé que sería como la forma en que han estado recibiendo la película”, expresó.

“Quiero decir que está en español, en blanco y negro, es realmente local, realmente se trata de México. Y de repente siento que todo el mundo habla de la forma en que pueden relacionarse con eso. Así que lo disfruto día a día, no sé qué sucederá después”, apuntó.

“Cuando me llamaron a una audición para 'Roma', me dijeron que no había maquillaje y que estaría muy relajada. Ellos solo quieren ver quién soy, y no había maquillaje en absoluto en la película. Solo pude olvidarme de cómo me veía. Eso ayudó mucho”, anotó.

A Nyong’o, quien nació en Uganda, creció en la Ciudad de México y ahora radica en Estados Unidos, le preguntaron si después de ganar un Oscar por "12 Years a Slave" en 2014, no apareció en la pantalla por un tiempo y si eso fue por empecinarse en el tipo de papel que quería conseguir.

“Para mí, haber conseguido un papel tan innovador en '12 Years a Slave' y que me llevó a un Oscar fue extremadamente vertiginoso. Y era algo en lo que tenía que crecer. Porque había muchas cosas que se me ocurrían muy rápido, y tenía que darle sentido”, señaló.

“Lo que me dijeron mucho después de ganar fue: Este es tu momento, aprovecha el día, entra, el momento es ahora o nunca. Y eso me hizo sentir un poco de pánico, porque no lo esperaba. Tuve que preguntarme: ¿Para qué estoy en esto? ¿Hice esto por los elogios, o lo hice por amor al trabajo?”, manifestó.

“Y me di cuenta de que lo hice porque me encanta actuar, es lo único por lo que tengo un apetito insaciable. Y tuve que darme permiso para fallar. Tenía que estar bien para seguir adelante y no romper las barreras”, anotó.

Viola, por su parte, al hablar de "Viudas", se le cuestiono sobre su trayectoria que ha estado haciendo con tanta confianza y alegría. "¿Sientes que hubo un momento en el que doblaste una esquina y te metiste en ti misma?", externó.

“No entras en ti solo de la noche a la mañana Es gradual: Fracasas, te levantas, golpeas otra pared, fallas otra vez, tienes un momento de éxito. Diría que realmente entré en mí misma con 'Cómo escapar con el asesinato'", respondió.

“Solo porque era un personaje que tenía todos los adjetivos que nunca se asociaron conmigo como actriz. Y no solo porque era afroamericana y de piel oscura. Cada vez que alguien decía 'atractiva', si estaba en la crisis, no conseguía ese papel", recordó.

A Nicole Kidman se le preguntó sobre por qué se ha involucrado más en la producción de proyectos.

“Inicialmente, nació de la frustración porque simplemente no me ofrecieron nada que tuviera alguna sustancia. Se siente muy bien. Ah, realmente puedo hacer algo que me pone en un poco de control de mi destino", respondió.

“Y creo que muchos de nosotros como actores, no tenemos tanto control de nuestro destino. Porque tanto como queremos tener roles y oportunidades, muchas veces solo obtienes aquello para lo que audicionas. La mayoría de las personas no tienen la opción de construir una carrera’, aseveró.

Amy Adams intervino para expresar “Creo que prefiero producir. Me encanta estar en el set y ser parte de la solución y hacer que la gente me escuche. Eso era algo nuevo para mí. ... Como actriz, descubrí que si la gente me escuchaba o no, no confiaba en mi propia voz”.

“Sentí que ese no era mi lugar para hacer una sugerencia que mejoraría el día, mientras que, como productora, no tuve ningún problema y realmente me encantó. Y ahora estoy segura de que volveré a ser solo una actriz contratada”, anoto.

“No hay suficientes mujeres directoras”, se quejó Kidman quien recordó una conversación con Meryl Streep y en donde todas las mujeres actrices coincidieron en que la única forma de cambiarlo es ir y convertirse en productora y directora. Los Ángeles (NOTIMEX)