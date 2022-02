Alondra de la Parra: "No me siento mujer directora de orquesta, soy artista"

La mexicana Alondra de la Parra, que dirigirá la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) mañana y el 12 de febrero, se mostró satisfecha de que, "por fin", las mujeres puedan aspirar a ser directoras de orquesta, pero incómoda con las etiquetas.

"No me siento mujer directora de orquesta -dijo en la capital española-, soy una artista, con mi parte masculina y mi parte femenina".

Alondra de la Parra, de 41 años de edad, recordó que cuando ella se planteó ser directora de orquesta "todos eran hombres, viejos y europeos".

"Me alegro de que ahora las jóvenes mujeres que quieren dedicarse a esta profesión tengan referentes y no lo vean tan extraño como yo lo veía -afirmó-, porque la igualdad es lo natural y tenemos que volver a ella".

"Aplaudo cualquier medida que favorezca la igualdad, pero hay que exigir lo mismo a los hombres que a las mujeres, hay que buscar la excelencia", añadió.

De la Parra, que es fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas y directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia, debutará mañana en Barcelona (noreste de España) con "Preludio a la siesta de un fauno", de Debussy, y "La consagración de la primavera", de Stravinski.

"Es un placer debutar en Barcelona con estas obras maravillosas, ambas con temática narrativa, pero una flotante y la otra anclada en tierra", señaló la artista.

Durante los ensayos, la directora se encontró con "una orquesta de primera", a la que se siente "cercana culturalmente", según ha dicho.

"Me he puesto a su servicio porque el director de orquesta está al servicio de la música y de la orquesta -indicó-. No al contrario, como a veces se cree".

Los dos conciertos que ofrecerá De la Parra en L'Auditori de Barcelona forman parte del Festival Emergents, un ciclo en el que jóvenes talentos actúan como solistas junto a la OBC.

"He conocido en los ensayos a estos jóvenes y estoy segura de que a partir de ahora nos vamos a seguir encontrando porque tienen por delante una carrera prometedora", aseguró la directora. Barcelona (EFE)