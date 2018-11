Ana de la Reguera asegura que “Reír se siente bien”

A fin de continuar con la capacitación de mujeres y niños en situación vulnerable, la actriz Ana de la Reguera organiza el espectáculo de stand up “Reír se siente bien”, que tendrá lugar el próximo 14 en el Auditorio BlackBerry, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la veracruzana, cada vez es más complicado recaudar fondos para su fundación VeracruzANA, por lo que se vale de estrategias como ésta para lograr mantener activo su centro cultural y de capacitación, que surgió en 2010 tras los estragos que ocasionó el huracán "Karl" en la población La Antigua Veracruz.

“Esta función para cerca de mil personas será a beneficio de Fundación VeracruzANA y participarán Sofía Niño de Rivera, El Diablito, Daniel Sosa y Ricardo Pérez, así como Torpecillo, quien llevará la conducción”, comentó.

Al preguntarle cómo serán invertidos los fondos recaudados, la actriz recordó que se irá directo a la gente de Veracruz. “Necesitamos recursos para mantener la casa, pagar a los maestros, comprar los materiales que se les da a los miembros, etcétera”, anotó.

“Ya hemos organizado varios eventos. Hemos hecho carreras y otras actividades, pero creo que no hay mejor manera de recaudar fondos qué haciendo reír a la gente”, expuso De la Reguera, quien el próximo 15 noviembre conducirá al lado de Carlos Rivera los Latin Grammy.

Sobre cómo llegó a conformar el elenco para “Reír se siente bien”, dijo que en una ocasión platicaba con Sofía Niño de Rivera sobre las actividades de su fundación y ella (también comprometida con el altruismo) me dijo: Por qué no organizamos un 'show' de stand up e invito a unos amigos.

Este no será el último evento que organice la veracruzana en 2018, pues aún falta el acopio anual para los habitantes de la sierra Zongolica, donde en invierno hace mucho frío. México (NOTIMEX)