Ana Romero gana premio de novela histórica por obra sobre primera Miss México

La escritora mexicana Ana Romero fue galardonada con el Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana-Grijalbo por su obra “Venus Triste”, que narra la historia de María Teresa Landa, primera Miss México y asesina de su marido, un militar que ya estaba casado.

Este reconocimiento, que otorgan la Universidad del Claustro de Sor Juana de México y el grupo editorial Penguin Random House, celebró su tercera edición este año, en la que se presentaron trabajos de 72 autores que, si bien no tienen por qué ser mexicanos, sí deben residir en el país desde al menos cinco años.

“El premio se concedió por presentar el ascenso y descenso de una mujer en el siglo pasado, que combina recursos y fuentes hasta convertirlos en una parte fundamental de la trama. Con un estilo fresco, humor e ironía invita a una reflexión del devenir de las mujeres en México a lo largo de los últimos 100 años”, reflejó el acta del galardón.

El jurado estuvo integrado por los escritores mexicanos Mónica Lavín y Eduardo Antonio Parra y el editor de Penguin Random House Andrés Ramírez, quienes destacaron que es la primera ocasión en que una mujer recibe el galardón.

“Me da mucho gusto, es la primera vez que una mujer gana el premio, y cuya novela también trata de una mujer en esa época tan interesante, en la que hay una búsqueda de otro horizonte para las mujeres y en el que México no se quedó atrás”, expuso Lavín en la ceremonia de entrega.

“Venus Triste” narra la historia de María Teresa Landa, odontóloga, primera Miss México y una de las últimas personas en ser juzgadas en el país mediante un jurado popular, después de que asesinase a su marido, un militar que estaba casado con otra mujer.

La protagonista fue absuelta y desde entonces no se supo más de ella, “hasta que esta novela la vuelve a poner en el centro”, remarcó la miembro del jurado.

Romero, quien participó en la ceremonia de entrega del premio de forma virtual, se mostró “feliz y emocionada” por el reconocimiento.

“A María Teresa la quiero mucho y desde hace mucho tiempo. Su historia es una telaraña que va atrapando cada vez más, y eso intenté hacer con la novela. Es una historia pequeñita y representativa de esta lucha femenina por la supervivencia diaria, cómo los espacios femeninos se han ido ganando poco a poco”, explicó la premiada.

Además, reivindicó que la novela histórica se debe zafar de la etiqueta de “aburrida”.

“Tenemos gran tradición de novela histórica en México. Aunque ha estado del lado de lo varones, ya esta cambiando”, zanjó.

El premio, que en ediciones anteriores ganaron los mexicanos Nacho Casas y Mario Heredia, va acompañado de una dotación económica de 150 mil pesos (8 mil dólares), la Medalla José López Portillo y Rojas y la publicación de la novela a finales de año bajo el sello Grijalbo. México (EFE)