Cáncer enseñó a Rebecca Jones a disfrutar cada segundo de la vida

La actriz mexicana Rebecca Jones dijo que el cáncer de ovario que médicos especialistas le detectaron a principios de 2018 y del que hoy está totalmente curada, le enseñó a disfrutar cada segundo de la vida.

“Siempre he disfrutado mucho de la vida, pero después de lo que me pasó con el cáncer, evidentemente estoy mucho más consciente para disfrutar cada segundo, porque ahorita tiembla y bye. Lo más bonito es estar bien, eso aprendí”, declaró Jones.

Informó que luego de someterse a una operación, su cuerpo reaccionó de manera favorable a las quimioterapias que le aplicaron.

“El cáncer lo deseché a la mitad de su tamaño con la primera quimio. Para la cuarta, ya no tenía nada, pero a la octava dije: ‘¿por qué me siguen poniendo más?’ Lo que pasa es que son tumores muy agresivos”.

En la actualidad, Rebecca Jones, estelar de telenovelas como “Cuna de lobos” y “La sonrisa del diablo”, entre otras, mencionó que continúa un tratamiento de inmunoterapia, cuya aplicación es una vez al mes.

Al lucir el cabello corto y entrecano, platicó que nunca se le hubiera ocurrido cortárselo, pues siempre le ha gustado tenerlo largo. Pero lo hizo cuando notó que a raíz de las quimioterapias se le comenzaba a caer.

Dijo que en la telenovela “Doña Flor y sus dos maridos” usa peluca y en breve iniciará otro proyecto para el que también deberá colocarse otra, lo cual no le incomoda, pues su cabello aún está corto y entiende que son exigencias del personaje.

La noche de este lunes, Rebecca Jones estuvo presente en la charla “Sobreviviendo a la actuación según…”, que organiza la Comisión Juvenil de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Me siento muy honrada de que me consideren para tener qué decir a las nuevas generaciones, aunque nunca me dedicaría a enseñar y mira que vengo de una familia de maestros: mi mamá, mi hermana y dos cuñados lo son. No tengo vocación, me los agarraría a borradorazos”.

Con respecto a la nueva versión de la telenovela “Cuna de lobos”, dijo que no está informada, pero la española Paz Vega le parece encantadora como persona y le desea lo mejor a la producción encabezada por Giselle González.

“Hay proyectos más afortunados que otros, lo que importa es que cada paso que des en tu carrera lo des con firmeza, porque el éxito o el fracaso depende de ti. Si algún día me da tiempo de escribir un libro, lo haré, mientras tanto, me va bien como actriz”. México (NOTIMEX)