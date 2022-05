Caravana de madres homenajea a 56 migrantes muertos en accidente en México

La llamada Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos y Desaparecidas 2022 rindió un homenaje y depositaron flores en la zona donde murieron 56 personas, en su mayoría de Guatemala, en un accidente vial en diciembre de 2021.

Las madres y padres de migrantes desaparecidos se dieron cita desde la mañana en la apodada "Curva del Migrante", donde depositaron una corona de flores en memoria de sus paisanos muertos, realizaron una pequeña plegaria y se pronunciaron para que los mexicanos sean empáticos con los migrantes.

Rebeca Artiaga, originaria de Honduras, busca desde hace más de 9 años a sus dos hijos, desaparecidos cuando tomaron su ruta hacia Estados Unidos.

Con una gran nostalgia y angustia, Rebeca expresó que el primero de agosto de 2012 tuvo su última llamada con sus hijos, quienes le comentaron que ya estaban en la mexicana Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas.

Y expresó a Efe: "Desde ese día se perdieron”.

Y todos los intentos que hicieron para lograr el apoyo de las autoridades fueron infructuosos, agregó.

Rebeca todavía tiene la esperanza de volver a ver a sus hijos con vida. "No me cansaré de buscarlos, una como madre no quisiera que migraran, pero cuando los hijos toman la decisión no hay quien se lo saque de la cabeza”, expresó.

Por más de dos horas los familiares estuvieron en el punto del trágico accidente.

Aunque esta es la edición XVI de esta caravana, para muchas madres es la primera vez que caminan con la ayuda de la organización Movimiento Migrante Mesoamericano para dar con sus hijos e hijas.

Por su parte, Rubén Figueroa, miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano, indicó que no hay una cifra oficial del número de personas desaparecidas porque no hay un mecanismo eficaz para contabilizarlas.

“Las familias de los migrantes no pueden denunciar en su país de origen porque lo primero que les dice la autoridad es que no desapareció en su país; para que ellas puedan poner su denuncia cuesta mucho”, expresó.

Al preguntarle sobre lo ocurrido en diciembre 2021 a los 56 muertos en el accidente de tránsito, Figueroa denunció a las autoridades y destacó: "Cada tráiler podría estar generando en ganancias cerca de un millón de dólares para los traficantes".

La XVI Caravana de Madres Centroamericanas ingresó este domingo por la frontera sur de México, que colinda con Guatemala, con el objetivo de retomar la búsqueda de los hijos que se han perdido o desaparecido en el país latinoamericano por ir en busca del "sueño americano" en Estados Unidos.

México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. Tapachula (EFE)