Catrinas marchan en Ciudad de México pidiendo el fin de la violencia machista

Alrededor de medio centenar de mujeres maquilladas de catrina, la representación folclórica de la muerte en México, caminaron este lunes por el centro de la capital en el Día de Muertos para exigir justicia por las mujeres asesinadas en el país y colocaron una enorme ofrenda para recordarlas.

"Estoy aquí porque tenemos que hacer presentes a todas estas mujeres y niñas que están desaparecidas, que han sido asesinadas. Tenemos que gritar fuerte que exigimos justicia, ni una mujer desaparecida más", dijo a Efe Julia Cruz, activista que acudió al recuerdo disfrazada de "La Llorona".

La leyenda colonial de "La Llorona" dice que ella es una mujer atrapada entre el cielo y el infierno que se aparece en la noche vestida de blanco, llamando entre lamentos a sus hijos.

"Vengo vestida de 'La Llorona' porque ella sigue buscando a sus hijas. Estamos poniendo a la vista de todos que no vamos a permitir que nos sigan asesinando, ni que nos sigan violando, ni que nos falten al respeto", explicó Cruz.

La mujeres caminaron desde la rotonda rebautizada como 'Glorieta de las mujeres que luchan' -antes llamada glorieta de Colón- hasta la "Antimonumenta", un monumento erigido el 8 de marzo de 2019 para las víctimas de feminicidios frente al emblemático palacio de Bellas Artes.

Junto a la ofrenda, que contenía imágenes de algunas de las mujeres asesinadas o desaparecidas en los últimos años, flores, objetos de las mujeres e incluso sus comidas favoritas, las manifestantes leyeron un manifiesto y recordaron a sus compañeras que ya no están.

"Estamos conmemorando en el Día de Muertos a mujeres que fueron asesinadas a mano de sus parejas. Yo en lo particular busco reivindicar este día de tanta tradición pero dándole en ese trasfondo para sensibilizar sobre la violencia hacia las mujeres", compartió con Efe Angélica, estudiante, quien recordó que según varias ONG cada día en México son asesinadas mas de 11 mujeres.

En este lugar, gritaron varias consignas y algunas madres de víctimas compartieron sus historias.

"Esta sociedad nos ha enseñado a estar en el espacio privado, no en la vida pública, y cuando se trasgreden esos espacios somos agredidas, somos asesinadas", compartió Carol Arriaga, quien se presentó a Efe como feminista, activista y madre.

Sobre las exigencia de la marcha, Julia Cruz dijo que el activismo necesita el apoyo del Gobierno, del Estado y de todas las instituciones "para que se haga justicia".

"Que todo el mundo sepa que aquí estamos por las mujeres y las niñas desaparecidas y asesinadas en el país, y que esperamos que empiecen a bajar este tipo de crímenes que también son crímenes de estado", añadio.

Los feminicidios -asesinatos por razón de género- aumentaron en México en el primer semestre de 2021 cuando se registraron 508 casos, un 3,25 % más que los 492 del mismo periodo del año anterior.

Por esto, desde 2019, el movimiento feminista ha ido creciendo en el país latinoamericano, con grandes movilizaciones y la presencia de grupos radicalizados, mientras que López Obrador ha llegado a acusar a la derecha de estar detrás de las propuestas. México (EFE)