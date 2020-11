Dafne Keen de "His Dark Materials": "Quiero ser actriz el resto de mi vida"

Con solo 15 años, Dafne Keen tiene las cosas muy claras. Cita a Meryl Streep y Juliette Binoche como referentes, critica duramente el machismo, y sabe que ya no es la niña de "Logan" (2017). Y ahora, ante el regreso de "His Dark Materials", subraya que la interpretación ya no es solo una afición para ella.

"Creo que he aprendido muchísimo de la gente a mi alrededor. En 'Logan' aprendí muchísimo porque Hugh (Jackman) fue increíble y me enseñó un montón. Simplemente, solo estando con esta gente con tanto talento aprendes muchísimo sin darte cuenta", explicó a Efe la actriz hispano-británica.

"Pero en lo que más creo que he cambiado (desde 'Logan') es que realmente ahora me doy cuenta de que lo que hago es un trabajo. Me encanta mi trabajo, pero es un trabajo. Me lo tomo más en serio que en 'Logan', que era mi trabajo pero era muchísimo más un juego para mí. Ahora tengo en cuenta que es la profesión que quiero hacer el resto de mi vida", añadió.

Keen (Madrid, 2005) sigue abriéndose camino a grandes zancadas y ahora vuelve con "His Dark Materials" (La materia oscura), la serie fantástica de HBO cuya segunda temporada se estrenará el 16 de noviembre y en la que la joven volverá a estar rodeada de actores de mucho renombre como Lin-Manuel Miranda, Ruth Wilson o Andrew Scott.

LA SOLEDAD DE LYRA

En este mundo de fantasía en el que los seres humanos tienen siempre a su lado unos animales, llamados daimonion, que son una manifestación externa de sus almas, "His Dark Materials" muestra cómo en su segunda temporada Lyra (Keen) está en una dimensión nueva y absolutamente sola después de que muriera su amigo Roger.

"Encontramos a una Lyra rota completamente porque ha perdido a la única persona que realmente la quería", dijo Keen.

Pero en este nuevo mundo encuentra a Will (Amir Wilson), con quien tiene una afinidad inmediata.

"Lo bonito de la serie es que poco a poco los dos, que están muy solos y muy tristes y en un momento bastante duro de sus vidas, se encuentran y al menos están juntos en la oscuridad: saben que tienen compañía", concretó.

En otro sentido, Keen subrayó que uno de los puntos fuertes de "His Dark Materials" es que lo pueden ver personas "de cualquier edad".

"La puedes ver lo mismo a los siete años que a los 80", aseguró al explicar que quizá los más pequeños disfruten solo con el aspecto aventurero y fantástico de la serie mientras que los adultos pueden apreciar "toda la oscuridad del Magisterio y la conexión entre esa dictadura (en la serie) y nuestros gobiernos de hoy en día".

UNA HEROÍNA NO SEXUALIZADA

Aunque quizá lo que más sedujo a Keen de "His Dark Materials" es que cuente con una protagonista femenina que además no está sexualizada.

"No es una mujer que tenga poder por su sexualidad sino que ella simplemente tiene poder por su personalidad y por su forma de ser. No lo solemos ver y tendríamos que verlo más a menudo", dijo.

"Yo creo que todo el contenido que vemos es extremadamente machista y es lo que nos forma. Si tú desde pequeña lees libros y tal de historias de hombres o de mujeres sexualizadas al final eso es lo que tú te crees: es lo que ves en el mundo alrededor de ti", desarrolló.

Hija de actores (Will Keen y María Fernández Ache), la joven tenía en casa a los mejores consejeros para lidiar con la fama y la presión de la interpretación, sobre todo desde su participación en la crepuscular y memorable cinta de superhéroes "Logan".

"Fue un poco raro, pero como mis padres ya vivían en este mundillo me avisaron desde el principio. Y en esto sí que Hugh (Jackman) me ayudó muchísimo: siempre estuvo ahí diciéndome 'si en algún momento quieres hablar conmigo o lo que sea...'", recordó.

Pero Keen no solo piensa en el pasado y el presente puesto que tiene sus ojos puestos en un horizonte al que solo le pide una cosa: variedad de personajes.

"Siempre hago de la niña un poco extraña, excéntrica, que es como sucia, con esta imagen masculina y tal... Y me apetece mucho hacer personajes distintos a eso", explicó.

"Cuando eres pequeño, tienes muy poco rango de personajes ya que no se escriben muchos papeles para niños. Tengo muchas ganas de entrar en el mundo adulto, donde tienes mucho más juego y muchas más oportunidades de trabajo", cerró. Los Ángeles (EFE)