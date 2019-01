Destaca ONU Mujeres en México brecha salarial de 16.5 por ciento

La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque, reveló que en este país existe una brecha salarial del 16.5 por ciento entre lo que ganan las mujeres y lo que perciben económicamente los hombres.

Así lo destacó hoy al encabezar la firma del Pacto He For She con el Tecnológico de Monterrey, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para involucrar a los hombres en la igualdad de género a nivel nacional.

“México tiene una brecha salarial de un 16.5 por ciento en términos de lo que ganan las mujeres comparado con lo que ganan los hombres y esto no esta exento de las instituciones en las que trabajamos “, expresó.

Añadió que “además de ello, en el ámbito privado las mujeres siguen siendo una minoría en los puestos directivos dentro de las empresas y de las organizaciones“.

Este, indicó, es “un reflejo que no representa las presentes realidades del país y de la sociedad en la que las mujeres se encuentran “.

“A pesar de eso, las mujeres han accedido a la educación en todos los niveles, han constituido hoy ya más de la mitad de la matrícula de las maestrías a nivel nacional con un 51. 2 por ciento y de los postgrados un 50.4 por ciento “, destacó.

“Sin embargo”, dijo, “las mujeres están mucho menos representadas en la investigación científica, en la tecnología y en las ingenierías “.

Mencionó que en el ámbito laboral el porcentaje de mujeres en los puestos de liderazgo es de un 29 por ciento, su presencia en puestos intermedios de un 23 por ciento y en posiciones de direcciones se reduce a un 13 por ciento.

Expresó que “la participación económica de las mujeres en México, para la sorpresa de muchos, es de las más dispares en todos los países de la OCDE “.

“Las mujeres”, acotó, “representan un 43 por ciento de las personas que trabajan formalmente en México, comparado con un 78 por ciento por parte de los hombres“.

Por otra parte, expuso que “México presenta un 66 por ciento de población femenina que manifiesta haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida “.

Puntualizó que “en México al día hoy estimamos que son asesinadas, en promedio, nueve mujeres al día “.

“En México todavía las mujeres desempeñan la gran cantidad de carga de trabajo doméstico que les impide romper estos ciclos de violencia y acceder al mercado laboral “, señaló.

Resaltó que “las mujeres y niñas en México siguen sufriendo de forma desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación “.

“La discriminación de género implica, entre otras cosas, que en muchas ocasiones las mujeres acaban desempeñando trabajos informales, trabajos en los cuales no se reconoce sus derechos laborales “, agregó.

Mencionó que el movimiento He For She fue lanzado en 2014 en la ONU y tiene como objetivo el generar una transformación y generar un movimiento colectivo hacia la igualdad en el que estén involucrados los hombres y las mujeres a nivel global. Monterrey (NOTIMEX)