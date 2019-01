Disciplina, clave para alcanzar el éxito, afirma Elisa Carrillo

La disciplina es la clave para alcanzar el éxito, sostuvo la mexiquense Elisa Carrillo Cabrera, primera bailarina del Staatsballett Berlin (Ballet Estatal de Berlín) y difusora de la cultura mexicana en Europa.

Con emoción, la artista habló del compromiso personal, social y profesional que le acarrea haber sido distinguida con el premio “Alma de la danza” 2019, que reconoce lo más destacado de la danza clásica a nivel internacional.

En entrevista desde Berlín, Alemania, Carrillo Cabrera explicó que el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y los editores de la revista “Ballet” decidieron otorgarle tal distinción que recibirá el 30 de abril en el Teatro Musical Académico de Moscú Stanislavski y Nemirovich-Danchenko.

“Este premio es una bendición que me llena de orgullo y alegría y, al mismo tiempo, me compromete a trabajar más y ser un mejor ejemplo para las nuevas generaciones que ven mi trabajo y cómo me muevo en el mundo de la danza, nacional e internacional”, señaló.

Mencionó que mientras más reconocimientos recibe más gente está al pendiente de lo que hace y dice y, consecuentemente, mayor es la responsabilidad ante quienes siempre esperan lo mejor de ella, como los niños y niñas que desean seguir sus pasos en la danza.

En ese sentido la entrevistada habló de los apoyos que ofrece a través de la fundación y de la beca que llevan su nombre, a infantes, hombres y mujeres que tienen aptitudes y capacidad física y mental para hacer de la danza su forma de vida y trabajo profesional.

Sin embargo reconoció que además de vocación, talento, facilidad y deseo de ser bailarín o bailarina profesional es de enorme importancia tener disciplina. “Puedo darles consejos y ello pueden tenerlo todo para triunfar, pero sin disciplina no podrán alcanzar su meta”.

Indicó que en su caso “algo que me ha ayudado siempre es ser disciplinada, sobre todo conmigo misma, ponerme metas, organizarme, priorizar y ser consciente de que nada es gratis, sé que debo trabajar duro y eso significa sacrificar muchas cosas”.

Elisa Carrillo comentó a Notimex que el mencionado premio la convierte “en la primera mexicana y una de las pocas extranjeras en recibirlo en 25 años de existencia”.

El Consejo de Redacción de la revista y el Consejo Creativo del premio (integrados por profesionales del mundo de la danza en Rusia) la reconocen “por su labor de promoción del patrimonio clásico en el mundo”.

El premio “Alma de la danza” fue creado en 1994 y ha reconocido a quienes contribuyen a difundir, impulsar o mejorar la danza: bailarines, promotores, coreógrafos, académicos, compositores, escenógrafos, maestros, productores, mecenas, patrocinadores y críticos.

Se otorga en nueve categorías: “Estrella”, “Estrella de la danza moderna”, “Estrella de la danza folclórica”, “Estrella en ascenso”, “Maestro de la danza”, “Maestro”, “Mago de la danza”, “Caballero de la danza” y “Líder de prensa”. Ella lo recibirá “Por su interpretación de danza clásica en el mundo”.

En 2018 lo recibieron, entre otros, Mikhail Lobukhin, del Ballet Bolshoi; Mikhail Messerer, coreógrafo del Teatro Mikhailovsky; Maria Gribanova, profesora de la Academia Vagánova de Ballet Ruso, y los coreógrafos Alexander Polubentsov y Oleg Rachkovsky.

En otras ediciones se le entregó a la crítica Olga Rozanova, a las primeras bailarinas Natalia Makarova, Uliana Lapatkina, Svetlana Zakharova y Diana Vishneva y a la fotógrafa Nina Alovert, junto con Yuri Grigorovich, Maya Plisetskaya y Rodion Shchedri, leyendas del ballet ruso.

Elisa Carrillo Cabrera es la primera mexicana distinguida con ese galardón, que rara vez se concede a personas de otras nacionalidades.

Lo recibirá el 30 de abril, fecha en que se entrega cada año por ser “Día Internacional de la danza”.

El reconocimiento se suma a la larga lista de los que ha obtenido la primera bailarina pues fue nombrada “Embajadora de la Cultura de México” por la Cámara de Diputados y en 2011 Berlín la nombró como una de las 50 personalidades más importantes de esa urbe.

El gobierno del Estado de México, donde nació, creó en su honor la Beca “Elisa Carrillo Cabrera” que se otorga a jóvenes mexiquenses talentos del ballet e impuso su nombre a la sala de conciertos del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco.

En 2013 la Cámara de Senadores de México distinguió “su labor a favor del arte y la cultura de México” y ganó el Premio a la Mejor Pareja en la edición XII del Festival Internacional Dance Open de San Petesburgo, uno de los más importantes en el mundo.

En 2016 recibió de la Presidencia de la República la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes, la anteriormente Asamblea Legislativa del Distrito Federal le dio la Medalla al Mérito en Artes y el Festival Internacional de la Cultura Maya también le concedió su Medalla de Oro.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) reconoció su trayectoria y la revista Forbes la citó como “una de las cien mujeres más poderosas de México”. En su última nominación fue propuesta por la Cámara de Senadores para recibir la Medalla Belisario Domínguez. México (NOTIMEX)