Durante el embarazo... Alimentarse bien no es comer más

Resulta obvio apuntar que durante el embarazo es fundamental alimentarse bien (no quiere decir comer más o comer por dos). Y no es difícil, sin embargo es importante conocer, o preguntarle a su médico, leer.

Es relevante hidratarse bien, beber entre dos y dos litros y medio de agua (entre ocho y 10 vasos), sin perder de vista que una parte del agua la ingieres ¡de los alimentos!

Tan importante como hidratarse es considerar lo que comes. Debes tratar de que las calorías provengan de alimentos nutritivos para que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento del bebé.

No olvides ni por un minuto que cuando estás embarazada, lo que comes es la fuente primordial de la nutrición de tu bebé; de hecho, el vínculo entre lo que consumes y la salud de tu bebé es hoy mucho más fuerte de lo que una vez se pensó. No por gusto los médicos dicen -por ejemplo- que no se debe tomar nada de alcohol durante el embarazo.

Independientemente de que estés o no embarazada, una dieta saludable incluye proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y mucha agua.

El gobierno de este país publica pautas de nutrición que pueden ayudarte a determinar cuántas raciones, de cada grupo de alimentos, debes comer cada día.

Comer una variedad de alimentos en las proporciones indicadas es un buen paso para mantenerse sano.

Conviene aprender a leer las etiquetas, ellas informan sobre el tipo de nutrientes que hay en las comidas que consumes.

Las letras RDA, que se encuentran en las etiquetas, significan Recomendación Diaria Permitida, o la cantidad de nutrientes recomendados para tu dieta diaria. Durante el embarazo, las recomendaciones RDA son mayores.

Proteínas que inciden en el crecimiento de las células y la producción de sangre, las puedes adquirir a través de carnes magras, pescado, pollo, huevos, mantequilla de maní.

Carbohidratos, para la energía, por intermedio del pan, cereales, arroz, papas (patadas)

Calcio, para huesos y dientes fuertes, lo consigues con leche, queso, yogurt, sardinas o salmón con espinas, espinacas.

Para ingresar hierro al organismo ingiere carne roja magra, espinacas, panes y cereales enriquecidos con minerales, así evitas la anemia.

Si te atienes a estos grupos de alimentos, ingieres frutas y vegetales que te reportan vitaminas A y C, debes mantenerte sana.