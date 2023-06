El festival latino LALIFF arranca su 22 edición con el debut de Eva Longoria como cineasta

La industria del cine latino se vistió de gala para inaugurar la 22 edición de Los Ángeles Latino International Film Festival (LALIFF), la cita más importante para el sector hispano vinculado a la gran pantalla.

Esta nueva entrega, que se desarrolla en el emblemático TCL Chinese Theatre de Hollywood hasta el domingo 4, arrancó con el estreno de “Flamin’ Hot”, filme que supone el debut de Eva Longoria en el rol de cineasta.

La actriz de “Desperate Housewives” caminó junto al fundador de LALIFF, Edward James Olmos, por la alfombra roja dispuesta en el Paseo de la Fama de Hollywood antes de comprobar de primera mano la reacción a su ópera prima por parte de los casi mil asistentes al evento.

“Flamin’ Hot” está escrita por Lewis Colick y Linda Yvette Chávez e inspirada en el libro autobiográfico “A Boy, a Burrito and a Cookie: From Janitor to Executive” que, a su vez, se basa en la vida de Richard Montañez, el empresario que afirma haber inventado el aperitivo de maíz con sabor a queso Flamin’ Hot Cheetos.

Además de esta obra, durante los próximos cuatro días, LALIFF ofrecerá 18 largometrajes, 56 cortos, 7 episodios de series para televisión y diversas proyecciones especiales combinadas con talleres, conferencias y hasta 15 eventos musicales.

“Charcoal”, producida con capital argentino y brasileño, es una de las más esperadas de esta edición al contar con el actor César Bordón (“Luis Miguel, la serie”) y con la actriz Maeve Jinkings (“All the Women in the World”) como protagonistas de una película que retrata de forma descarnada la lacra del narcotráfico en una zona rural.

Por otra parte, el director colombiano Diego Felipe Guzmán presenta “The Other Shape” (Colombia y Brasil), un filme de ciencia ficción -con gran carga de crítica social- sobre humanos que deben adoptar la apariencia de un cuadrado para acceder a un paraíso artificial en la superficie de la Luna.

La película “Manuela”, de la directora argentina Clara Cullen, completa la terna de las que acumulan más expectativas con su narración de una mujer migrante latinoamericana que llega a Los Ángeles para trabajar como niñera y acaba desdibujando las convenciones sociales sobre la maternidad.

RELEVANCIA DE DOCUMENTALES DE CORTE MUSICAL EN ESTA NUEVA ENTREGA

Entre otras producciones figuran también el documental de Amazon Music titulado “Hip Hop X Siempre”, un relato que examina el pasado de este género y sus vínculos con la música latina para celebrar a los hispanos que fueron parte fundacional del movimiento.

También en clave documental aparece en esta edición “Patria y Vida: The Power of Music”, una cinta dirigida por la cantante Beatriz Luengo que versa sobre la historia de seis raperos afrodescendientes que reescribieron en 2021 la historia de Cuba con una batalla lírica por los derechos humanos que desencadenó la represión del régimen

El legendario actor y cineasta Edward James Olmos, que recientemente anunció su lucha contra un cáncer de garganta, fue el impulsor en 1997 de LALIFF, una muestra que ha servido como catapulta para las carreras de celebridades latinas como Guillermo del Toro, Alejandro G. Iñarritu, America Ferrera o la propia Eva Longoria.

Fiel a su compromiso con las nuevas hornadas de cineastas latinos, LALIFF anunció hace apenas dos meses que había alcanzado un acuerdo con Amazon Studios para el lanzamiento del LALIFF Works in Progress, un fondo que permitirá que talentos independientes hispanos completen un largometraje de “relevancia cultural y viabilidad comercial”. Los Ángeles (EFE)