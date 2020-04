Entre twist y espadas Uma Thurman celebra medio siglo de vida

• Una de las actrices más sólidas de Hollywood

La modelo y actriz estadounidense, nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro, Uma Karuna Thurman, reconocida artísticamente como Uma Thurman, cumple 50 años de edad.

La artista originaria de Boston Massachusetts, nacida el 29 de abril de 1970, quien fue reconocida globalmente gracias a su trabajo en los filmes dirigidos por Quentin Tarantino, Pulp Fiction y Kill Bill, comenzó su carrera artística en el filme de 1988 Johnny Be Good, en el que encarnó a "Georgia Elkans", uno de los papeles principales.

Posteriormente, Uma protagonizó la cinta Kiss Daddy Goodnight, seguido de Las aventuras del barón Munchausen con el personaje de Rose. Para 1990 actua en el drama Henry y June, junto al actor estadounidense Fred Ward, sin embargo, por ser una cinta para mayores de 17 años, no tuvo gran exposición.

Pese a la poca distribución de la película, el diario estadounidense The New York Times escribió en ese entonces: “Thurman como June, la chica con acento de Brooklyn, toma un personaje grandioso y lo hace todavía más grande, aunque su actuación es frecuentemente tan peculiar como dominante”.

La actriz contrajo matrimonio con el actor británico Gary Oldman, pero se divorciaron dos años después, a causa del poco tiempo que podían ofrecerse el uno al otro, debido a sus respectivas carreras actorales.

En 1993 Thurman protagonizó el drama cinematográfico Ellas también se deprimen, cinta por la que fue nominada a “Peor actriz” en los premios Razzies. Sin embargo, después del suceso, actua en el filme de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, donde interpreta a "Mia Wallace".

Después de rodar la cinta, los éxitos vinieron para Uma Thurman, pues fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de reparto; además, el periódico estadounidense The Washington Post publicó: “Irreconocible con una peluca negra, está maravillosa”; mientras que la revista Entertainment Weekly escribió: “De las cinco mujeres candidatas en categoría de actriz de reparto este año, solo ella puede proclamar que su actuación le dio ataques a la audiencia”.

Thurman también protagonizó películas como The Truth about Cats and Dogs y Gattaca junto a Ethan Hawke, con quien se casó en 1998, pues había quedado embarazada de él. Sin embargo, se divorciaron seis años más tarde; juntos tuvieron a Maya Hawke, quien actualmente tiene 21 años y a Levon Roan de 18.

En esas fechas interpretó a "Poison Ivy" en la cuarta película de la saga Batman y Robin, posteriormente actuó en Los vengadores; ambos filmes obtuvieron críticas negativas, sin embargo, con su actuación en Los miserables su carrera volvió a despuntar.

Después del nacimiento de su hija Maya Hawke actuó en proyectos cinematográficos como Acordes y desacuerdos, Tape, Vatel y Ciegas de amor, telefilme por el que ganó un Globo de Oro.

En 2003, luego de un tiempo de concentrarse en su familia, la actriz regresó a la pantalla grande con Paycheck, filme en el que actuó junto a Ben Affleck y en el que dio vida al personaje de "Rachel Porter", más tarde resurgió con Kill Bill, una cinta escrita y dirigida por Quentin Tarantino, con quien la actriz tuvo dificultades, pues dicho rodaje la puso al borde de la muerte.

La artista de Massachusetts llevaba una relación cercana con Tarantino, incluso se llegó a rumorar que existía un romance entre ellos; sin embargo, en una escena en la que interpretaba a "Beatrix Kiddo", durante el mismo filme, sufrió un accidente de auto, pues Quentin insistió en que ella hiciera una escena en la que debía conducir en línea recta a 64 km por hora.

Finalmente, el director cambió el punto de dirección y el convertible se estrelló contra un árbol, pues la producción no corroboró que el circuito estuviera en buenas condiciones, según explicó la famosa en 2018 a través de una publicación en Instagram.

“Considero a Lawrence Bender, E. Bennett Walsh y al famoso Harvey Weinstein como únicos responsables. Mintieron, destruyeron evidencia y continúan mintiendo sobre el daño permanente que causaron”, escribió Uma.

El director y guionista, calificó el suceso como un error: “Le dije que estaría bien, le dije que la carretera era toda recta, le dije que sería seguro y no lo era. Estaba equivocado, no la obligué a subirse al coche, se montó porque confió en mí y me creyó”, dijo a la revista digital Deadline.

El incidente tuvo como consecuencia una batalla legal, que duró 15 años, entre la actriz y la producción del filme; además, el productor Weinstein se plantó desnudo en su habitación de hotel, durante uno de los rodajes, asimismo fue acusado de abuso sexual 15 años después, en el auge del movimiento para denunciar agresiones sexuales #MeToo.

Pese a eso, la actriz fue nominada a los Premios Globo de Oro y MTV Movie Awards, gracias a su actuación; posterior a su gran éxito, protagonizó cintas como Be Cool, Secretos compartidos, Los productores, Mi súper exnovia y en 2012 también tuvo una participación especial en la serie televisiva Smash.

En 2010 interpretó a "Medusa" en la serie de fantasía Percy Jackson y el ladrón del rayo, durante ese año, trabajó en cintas como La boda, donde encarnó a "Zoe"; de igual manera trabajó en proyectos como Girl Soldier, Nymphomaniac, Anita, La casa de Jack y la serie de televisión Chambers, que es hasta ahora su último trabajo.

La famosa actriz celebra medio siglo de vida y mientras tanto permanece en confinamiento, debido a las medidas impuestas ante pandemia global de coronavirus, según deja ver a través de sus redes sociales, muestra que ha aprovechado la cuarentena para disfrutar de su familia. México (NOTIMEX)