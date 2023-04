Estudiante deseosa de aprender y curar

Por Roberto PELÁEZ

Aseguran, con sobrada razón, que ‘lo que se hereda no se hurta’. El viejo refrán se ajusta perfectamente a la joven Dayanara, quien desde hace 17 años reside en la ciudad de Las Vegas, es hija del conocido periodista ecuatoriano Edwin Saldarriaga.

“Con papá, dice, platico mucho de política, de gobierno, de la comunidad, me gradué de high school en el 2022, estudié en Delta Academy, ahorita tomo lecciones de physical therapy en el Colegio del Sur de Cheyenne, es algo que me gusta mucho.

“Son siete años de estudios, explica, los últimos los voy a hacer en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), leo bastante, escribo, sin embargo por dar masajes, enseñar ejercicios de estiramiento, aprender de diferentes terapias es algo que me apasiona, considero que aliviar el dolor de un ser humano es algo hermoso”, sostiene.

Platica con cariño de sus abuelos paternos “ellos, como mis padres, me alientan a seguir los estudios, expresa, están contentos porque saben que estudio algo que me gusta, conocen de mi interés y deseos de salir adelante, de aprender todos los días algo nuevo, útil.

Salen a relucir en la conversación sus hermanos mayores (Melany y Steven) “son un ejemplo, comenta, ellos no dejan de animarme, están convencidos de que voy a llegar al final de mis estudios, y después que me gradúe quién sabe, tal vez aparezca una maestría -apunta sonriente-, pero le puedo asegurar que aprender y aliviar a la gente es algo que me atrae”.

Edwin, quien se sobrepuso a su discapacidad visual para convertirse en la primera persona graduada de la universidad en Ecuador, interviene: “Dayanara y yo conversamos mucho, ella es muy independiente, estudiosa, busca posibilidades de estudio en internet, explora opciones y luego nos platica a su mamá y a mí.

“Se vinculó en calidad de voluntaria a Proyect 150, ahí entre muchos jóvenes pudo obtener una beca, ayudaba en la organización de eventos, y me alegra que se supere, le comento que el cielo es el límite, o sea, puede llegar tan lejos como pueda, tiene principios sólidos, sabe defender sus criterios”, acota.

La joven retoma la plática, “ahorita tengo una especie de ‘part time’ en el hotel y casino Venecia, en el verano formaré parte de una pasantía que ofrece la oficina de la senadora demócrata Jacky Rosen, algo que va a ser muy útil y donde trataré de aprender lo más posible... comienza el 22 de mayo y va a durar tres meses”.

Aparte de sus estudios en el CSN, la entrevistada tiene inquietudes que tal vez le puedan permitir a grupos de jóvenes que también se hacen preguntas en torno a la naturaleza y el entorno, qué deben hacer para cuidar el hábitat, salirle al paso al deterioro que muestra el planeta en un por ciento significativo a causa de la acción destructora del hombre.

“Es triste escuchar las noticias sobre animales en vías de extinción, de lugares donde no llueve y no hay agua, o de sequías, de tala indiscriminada de árboles, la mala calidad del aire, o que se seca el Lago Mead, creo que los jóvenes debemos juntarnos y hacer”, explica la joven Dayanara, quien aún no ha cumplido 20 años.

Nos despedimos, en la puerta se vuelve: “me gusta aliviar a las personas”.