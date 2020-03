Fue una buena jornada el paro de mujeres: AMLO

Después de que miles de mujeres mexicanas se sumaron a un paro nacional y que en redes sociales se identificó como “un día sin nosotras”, “un día sin mujeres”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue una “buena jornada”, y reiteró su apoyo al movimiento de mujeres.

También celebró que no existieran actos de violencia durante esta jornada; “lo interesante es que se manifestaron y que no hubo violencia, fue un día sin violencia. Fue buena la jornada y sobre todo no hubo violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, hay que enfrentarlo con el bien, los movimientos que transforman son los pacíficos”, refirió.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que el movimiento de mujeres es importante por sus reinvindicaciones sociales; sin embargo, criticó que grupos conservadores se pusieran “la máscara feminista”. México (NOTIMEX)