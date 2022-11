Google rinde tributo a la actriz hispana de Hollywood Myrtle González

Google dedicó su “doodle” a Myrtle González (1891-1918), la primera actriz de origen latino que triunfó en Hollywood con un acervo de unas 80 películas mudas en cinco años.

La ilustración de Google, a cargo de la artista Ana Ramírez González, celebra la fecha del lanzamiento de una de las películas más conocidas de la mexico-estadounidense, “The Level”.

González estaba orgullosa de su herencia hispana y, a lo largo de su carrera, interpretó a mujeres fuertes que perseveraron en la adversidad con fortaleza y dignidad.

La actriz, quien falleció a los 26 años víctima de la pandemia de gripe en 1918, protagonizó 80 películas mudas entre 1913 y 1917.

Nacida en Los Ángeles (California), hija de Manuel George González, de ancestro mexicano, y Lillian Cook, descendiente de irlandeses, fue la mayor de sus hermanos.

Desde su infancia Myrtle mostró talentos para la actuación y el canto, con voz de soprano, y participó en conciertos y coros de iglesia. Sus comienzos en el teatro incluyen papeles juveniles junto a Fanny Davenport y Florence Stone.

Su debut cinematográfico ocurrió en 1913 con su actuación en “The Yellow Streak” y continuó su labor en el estudio Vitagraph Company of America por unos años, principalmente como agonista de William Desmond Taylor.

González y Taylor aparecieron juntos en cinco películas entre 1913 y 1914, incluida las comedias “Her Husband’s Friend” y “Millions for Defense”, y los dramas “Taind Money”, “The Kiss”, y “Captain Alvarez.

Después de algunos años de trabajo con Vitagraph, González pasó a Universal Studios con papeles estelares en películas como “The Secret of the Swamp”, y “The Girl of Lost Lake”.

Google reseña que muchas de las heroínas audaces y amantes de la naturaleza que interpretó vivían en la naturaleza, lo que la obligó a adaptarse a filmar en condiciones extremas. Como se muestra en el “doodle”, González actuó una vez en tres pies (más de un metro) de nieve. Washington (EFE)