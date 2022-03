Gricelda Chapa, la vocación de servir a la comunidad

Por Roberto PELÁEZ

La entrevistada de esta semana es Gricelda Chapa, quien nace en la ciudad de Los Ángeles, California, y desde hace 25 años -un cuarto de siglo- reside en Las Vegas, la bien llamada ‘capital mundial del entretenimiento’.

“Mi familia decidió mudarse acá, parece que fue ayer o hace poco, sin embargo ya quedaron atrás 25 años, el tiempo no se detiene”, precisa.

Alumna de la carrera de sociología, se empeña en concluir sus estudios, aprender cada vez más, hacer suyos los conocimientos que le permitan ser aún más útil a la comunidad, estar al tanto de lo último, lo más actual en la especialidad que cursa.

“Es difícil estudiar y trabajar, apunta, las dos cosas son en extremo exigentes, pero no hay peor esfuerzo o gestión que el que no se hace, entonces hay que redoblar el interés, nada se consigue con facilidad, hace falta mucho empeño, estar convencida de que saber no ocupa lugar y es necesario superarse”.

Cuando se refiere a su vínculo con la comunidad, Chapa significa: “la comunidad necesita estar informada, entonces lo primero es educarse, estar al tanto de lo último, leer, de manera que podamos informar de manera correcta, ser de gran ayuda.

“Diariamente, destaca, trabajo arduamente con el objetivo prioritario de ayudar a la comunidad hispana a superar algunas barreras específicas, entre las que sin dudas se incluyen el bajo nivel de alfabetización (o educacional), la falta o dificultades para entender el idioma inglés, y por último, aunque no menos importante, el conocimiento exacto de lo relacionado con algo tan relevante como los seguros de salud.

“En gran medida, advierte, esas tres barreras impiden que la comunidad obtenga el acceso a la atención médica que tanto necesita; es trascendental estar informado, conocer qué es lo que más nos beneficia, lo que es mejor para nuestra familia y nosotros mismos, hay que preguntar, y si la explicación no queda clara volver a preguntar”, sostiene.

Muchas personas llegaron -y llegan- a este país procedentes de ranchos en sus respectivos países, sin una educación escolar considerable, que le permita entender, a lo que se une el desconocimiento del idioma inglés, que crea una especie de miedo escénico, temor para preguntar, y no debe ser, menos aún tratándose por ejemplo de la salud.

Gricelda Chapa coincide con quienes consideran que es importante estar debidamente informado, obtener información de primer mano, no dejarse llevar por comentarios infundados.

“Tanto la educación, comprender al menos lo básico en inglés, preguntar y no quedarse con dudas, además de estar correctamente informado acerca de los seguros médicos, ayuda a la comunidad a mantenerse informada y saludable, dos objetivos trascendentales, de gran ayuda”, apunta.

Sale a relucir en la plática el apoyo de la familia, que se torna imprescindible, de gran valía, más si se trazan metas en el trabajo o la superación misma, “y junto a ese apoyo o ayuda, también vale mencionar la fuerza de voluntad para ir a tomar lecciones luego de una jornada laboral... hay que crecerse y llegar a la meta”, afirma.