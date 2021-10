Hola Preciosa, el tributo a Barbra Streisand en un museo de Miami Beach

Con "Hola Preciosa", el Museo Judío de Florida recorre la trayectoria artística de sesenta años de Barbra Streisand a través de fotos, videos, discos y vestuario de esta leyenda viviente que saltó al estrellato en los años sesenta con "Funny Girl", el musical de Broadway convertido después en clásico de la pantalla gigante.

"Ella fue como un cohete en la estratosfera", recuerda Richard Jay-Alexander, productor y director de Broadway sobre los comienzos de la actriz y cantante.

Jay-Alexander, uno de los anfitriones durante la inauguración de la muestra en Miami Beach, dijo a Efe que se "enamoró" de Streisand cuando era muy joven y vio el filme "Funny Girl" sobre la estrella de vodevil Fanny Brice y su difícil relación con el jugador empedernido Nick Arnstein (Omar Sharif).

"Ella explotó en el mundo por Fanny Brice. Si no la viste en Broadway, la viste en la película", subraya el productor, quien ha trabajado con Streisand en los últimos 21 años.

UNA VENTANA A UNA MUJER FUERTE

Al definirla como una mujer única, dotada, versátil, talentosa inteligente, cómica y bella, Jay-Alexander resalta que es una de las "únicas" actrices que han protagonizado las versiones de Broadway y cine de una misma obra: "Funny Girl".

"Personas que eran de Broadway eran de Broadway, personas que eran estrellas de cine eran estrellas de cine", precisa.

El productor, quien cuenta que Streisand está escribiendo su autobiografía y piensa publicarla en 2022, cuando cumple 80 años, señala que la exhibición es "un milagro" y una oportunidad para que nuevas generaciones la conozcan.

Cuenta que "Hello Gorgeous", la famosa frase de Streisand en una escena de "Funny Girl" cuando se mira a un espejo, reúne muchos artículos prestados por el coleccionista Lou Papalas.

Incluye su anuario de la secundaria Erasmus Hall (1959) de Brooklyn, algunos de sus primeros contratos en clubes nocturnos, su vestido original con la camiseta de marinero de su primer especial de televisión, "My Name is Barbra" y la túnica original que usó en Yentl (1983).

Jay-Alexander aún se sorprende de los contratos por 150 dólares semanales cuando apenas comenzaba su trayectoria en los años sesenta.

"Ella es una ícono de todo. No hay carrera como la de ella", dice el director al subrayar que ha sido talentosa como actriz, cantante, productora, directora y filántropa.

Para Jacqueline Goldstein, la curadora de la exposición, esta es una exhibición muy importante y oportuna para estos tiempos "porque muestra la valentía de una mujer muy fuerte".

"Hello Gorgeous es una ventana a la mujer detrás de una estrella, una cómica y luchadora con una gran trayectoria que fue y sigue siendo "una gran inspiración", declaró a Efe emocionada de "poder llevar a una mujer con tanta historia a la próxima generación".

Goldstein recordó que Barbra Streisand ha merecido los premios Oscar, Grammy, Globo de Oro y Tony, como también el galardón que otorga el Centro Kennedy y la Medalla de la Libertad durante el gobierno de Barack Obama.

EL RIESGO DE FUNNY GIRL

En 2022 una nueva producción de "Funny Girl" regresará a Broadway y el estreno está programado justo para el cumpleaños 80 de Streisand, el 24 de abril, en el August Wilson Theatre.

Esta vez será la actriz Beanie Feldstein la protagonista de una obra que convirtió a Streisand en una estrella en 1964 y que después le valió el Oscar a mejor actriz por la adaptación cinematográfica de 1968.

Para Jay-Alexander "es una locura" revivir esta comedia musical después de 58 años.

Cuenta que Broadway había decidido que no había nadie "tan talentosa" para hacer el papel de Streisand.

Aunque para él es "como un suicidio", manifiesta su "respeto" a la producción y el reparto.

Jay-Alexander señaló que la cantante, que ha lanzado un nuevo álbum este año "Release Me 2", no pudo ver la exposición que se estrenó en el Temple Emanuel Streicker Center de Nueva York debido a la pandemia.

Con el lanzamiento este año del segundo volumen de "Release Me", la cantante dice en la carátula del disco que regresó a la "bóveda" del pasado que guarda arreglos que de pronto no encajaron del todo o canciones que se ajustaron al tono del álbum.

"Ha sido un paseo encantador por los recuerdos ... una oportunidad de volver a visitar y, en algunos casos, añadir un toque instrumental final a las canciones que todavía me resuenan de forma significativa", señala.

Jay-Alexander coincide, al indicar que Streisand, quien ha grabado 52 álbumes de oro y 31 de platino, tiene unos "archivos con un valor único".

Streisand, quien ha protagonizado más de dos docenas de películas importantes, "no sólo aprovechó su destreza vocal y su estilo único en el estrellato internacional, sino que redefinió la celebridad femenina", señala el museo sobre la exposición, que se prolongará hasta febrero próximo.

Allanó el camino para que "una nueva generación de mujeres artistas, y millones de judías, fueran ellas mismas sin pedir disculpas", agrega. Miami (EFE)